https://ria.ru/20210205/batrutdinov-1596179760.html

Одинокий Тимур Батрутдинов рассказал, где ищет любовь

Одинокий Тимур Батрутдинов рассказал, где ищет любовь

Известный комик и телеведущий Тимур Батрутдинов признался, что надеется найти девушку до 14 февраля. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:06

2021-02-05T15:06

2021-02-05T18:38

шоубиз

тимур батрутдинов

отношения

знаменитости

звезды

день святого валентина

семья

любовь

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Известный комик и телеведущий Тимур Батрутдинов признался, что надеется найти девушку до 14 февраля.На премьере российской комедии "Love", которая вскоре выйдет на экраны, актеру не удалось избежать вопросов журналистов о том, как он планирует провести День всех влюбленных.Батрутдинов ответил, что, конечно же, хочет встретить праздник не один, но его сердце пока свободно. Также комик рассказал, где он собирается искать девушку, сообщает WomanHit.Он также рассказал, что когда-то мечтал жениться в 27 лет, а к своему нынешнему возрасту (11 февраля Тимуру исполнится 43) надеялся воспитывать "четырех сыночков и лапочку-дочку".Недавно Батрутдинов удивил поклонников резкой сменой имиджа, появившись на дне рождения телеведущей Ольги Бузовой в строгом черном костюме и круглых розовых очках.

https://ria.ru/20191203/1561877188.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур батрутдинов, отношения, знаменитости, звезды, день святого валентина, семья, любовь