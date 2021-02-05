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https://ria.ru/20210205/batrutdinov-1596179760.html
Одинокий Тимур Батрутдинов рассказал, где ищет любовь
Одинокий Тимур Батрутдинов рассказал, где ищет любовь
Известный комик и телеведущий Тимур Батрутдинов признался, что надеется найти девушку до 14 февраля. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:06
2021-02-05T18:38
шоубиз
тимур батрутдинов
отношения
знаменитости
звезды
день святого валентина
семья
любовь
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Известный комик и телеведущий Тимур Батрутдинов признался, что надеется найти девушку до 14 февраля.На премьере российской комедии "Love", которая вскоре выйдет на экраны, актеру не удалось избежать вопросов журналистов о том, как он планирует провести День всех влюбленных.Батрутдинов ответил, что, конечно же, хочет встретить праздник не один, но его сердце пока свободно. Также комик рассказал, где он собирается искать девушку, сообщает WomanHit.Он также рассказал, что когда-то мечтал жениться в 27 лет, а к своему нынешнему возрасту (11 февраля Тимуру исполнится 43) надеялся воспитывать "четырех сыночков и лапочку-дочку".Недавно Батрутдинов удивил поклонников резкой сменой имиджа, появившись на дне рождения телеведущей Ольги Бузовой в строгом черном костюме и круглых розовых очках.
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тимур батрутдинов, отношения, знаменитости, звезды, день святого валентина, семья, любовь

Одинокий Тимур Батрутдинов рассказал, где ищет любовь

15:06 05.02.2021 (обновлено: 18:38 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Тимур Батрутдинов
Актер Тимур Батрутдинов - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Известный комик и телеведущий Тимур Батрутдинов признался, что надеется найти девушку до 14 февраля.
На премьере российской комедии "Love", которая вскоре выйдет на экраны, актеру не удалось избежать вопросов журналистов о том, как он планирует провести День всех влюбленных.
Батрутдинов ответил, что, конечно же, хочет встретить праздник не один, но его сердце пока свободно. Также комик рассказал, где он собирается искать девушку, сообщает WomanHit.
"В современном мире – в Сетях только. На улице холодно. И какова вероятность, что именно в библиотеке, театре или деревне проще найти? Пока я еще холостой, но жизнь продолжается", – признался артист.
Он также рассказал, что когда-то мечтал жениться в 27 лет, а к своему нынешнему возрасту (11 февраля Тимуру исполнится 43) надеялся воспитывать "четырех сыночков и лапочку-дочку".

"Пока не случилось, но я верю", – поделился надеждами резидент Comedy Club.

Недавно Батрутдинов удивил поклонников резкой сменой имиджа, появившись на дне рождения телеведущей Ольги Бузовой в строгом черном костюме и круглых розовых очках.
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ШоубизТимур БатрутдиновотношенияЗнаменитостизвездыДень святого ВалентинаСемьяЛюбовь
 
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