Одинокий Тимур Батрутдинов рассказал, где ищет любовь
15:06 05.02.2021 (обновлено: 18:38 05.02.2021)
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Известный комик и телеведущий Тимур Батрутдинов признался, что надеется найти девушку до 14 февраля.
На премьере российской комедии "Love", которая вскоре выйдет на экраны, актеру не удалось избежать вопросов журналистов о том, как он планирует провести День всех влюбленных.
Батрутдинов ответил, что, конечно же, хочет встретить праздник не один, но его сердце пока свободно. Также комик рассказал, где он собирается искать девушку, сообщает WomanHit.
"В современном мире – в Сетях только. На улице холодно. И какова вероятность, что именно в библиотеке, театре или деревне проще найти? Пока я еще холостой, но жизнь продолжается", – признался артист.
Он также рассказал, что когда-то мечтал жениться в 27 лет, а к своему нынешнему возрасту (11 февраля Тимуру исполнится 43) надеялся воспитывать "четырех сыночков и лапочку-дочку".
"Пока не случилось, но я верю", – поделился надеждами резидент Comedy Club.
Недавно Батрутдинов удивил поклонников резкой сменой имиджа, появившись на дне рождения телеведущей Ольги Бузовой в строгом черном костюме и круглых розовых очках.
3 декабря 2019, 02:17ШоубизБатрутдинов назвал главную проблему россиянок