https://ria.ru/20210205/avtobus-1596215692.html

В Дагестане автобус столкнулся с тремя легковушками

В Дагестане автобус столкнулся с тремя легковушками

Автобус Махачкала – Крым и три легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:30

2021-02-05T17:30

2021-02-05T17:30

toyota camry

кумторкалинский район

махачкала

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361585_0:177:2710:1701_1920x0_80_0_0_e81ca54ff4ac9c3800bee00af9b5117c.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 фев – РИА Новости. Автобус Махачкала – Крым и три легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона."ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, столкнулся с Ладой Priora, после чего по касательной был задет автобус Махачкала - Крым. Для того, чтобы избежать сильного столкновения, водитель автобуса съехал в кювет. Другими участниками ДТП была задета Toyota Camry", – сообщил собеседник.По информации ведомства, погибла одна девушка, 1988 года рождения, водитель ВАЗ-2114 госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали, уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210205/probka-1596198996.html

кумторкалинский район

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

toyota camry, кумторкалинский район, махачкала, происшествия