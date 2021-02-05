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В Дагестане автобус столкнулся с тремя легковушками
В Дагестане автобус столкнулся с тремя легковушками
Автобус Махачкала – Крым и три легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:30
2021-02-05T17:30
2021-02-05T17:30
toyota camry
кумторкалинский район
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 5 фев – РИА Новости. Автобус Махачкала – Крым и три легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона."ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, столкнулся с Ладой Priora, после чего по касательной был задет автобус Махачкала - Крым. Для того, чтобы избежать сильного столкновения, водитель автобуса съехал в кювет. Другими участниками ДТП была задета Toyota Camry", – сообщил собеседник.По информации ведомства, погибла одна девушка, 1988 года рождения, водитель ВАЗ-2114 госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали, уточнил собеседник агентства.
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кумторкалинский район
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РИА Новости
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toyota camry, кумторкалинский район, махачкала, происшествия
МАХАЧКАЛА, 5 фев – РИА Новости.
Автобус Махачкала
– Крым и три легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.
"ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, столкнулся с Ладой Priora, после чего по касательной был задет автобус Махачкала - Крым. Для того, чтобы избежать сильного столкновения, водитель автобуса съехал в кювет. Другими участниками ДТП была задета Toyota Camry", – сообщил собеседник.
По информации ведомства, погибла одна девушка, 1988 года рождения, водитель ВАЗ-2114 госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали, уточнил собеседник агентства.