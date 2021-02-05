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В Калининградской области перевернулся автобус с пассажирами
В Калининградской области перевернулся автобус с пассажирами
Автобус с людьми перевернулся на трассе возле въезда в Светлогорск Калининградской области, один пассажир пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:32
2021-02-05T11:32
2021-02-05T11:32
калининградская область
светлогорск
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев - РИА Новости. Автобус с людьми перевернулся на трассе возле въезда в Светлогорск Калининградской области, один пассажир пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону."Как предварительно установлено, 5 февраля в 7 часов 50 минут (8.50 мск) водитель автомобиля Toyota под управлением 42-летнего мужчины неверно выбрал скоростной режим, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом под управлением 49-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия автобус совершил съезд придорожный кювет по ходу движения. В салоне автобуса пострадал пассажир", - сообщили в полиции.Пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи Калининграда. По предварительным данным, в автобусе находились более 20 пассажиров, сотрудников одного из предприятий. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20210203/marshrutka-1595899381.html
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калининградская область, светлогорск, происшествия