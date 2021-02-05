https://ria.ru/20210205/arkhangelsk-1596258267.html

Цыбульский призвал ускорить реализацию проекта центра обслуживания судов

Цыбульский призвал ускорить реализацию проекта центра обслуживания судов

Глава Поморья Александр Цыбульский призвал ускорить реализацию проекта Архангельского центра комплексного обслуживания судов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T22:11

2021-02-05T22:11

2021-02-05T22:12

архангельская область

александр цыбульский

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

архангельская область

архангельск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577330650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299bb2424f996e75d8f342796560ed97.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 5 фев – РИА Новости. Глава Поморья Александр Цыбульский призвал ускорить реализацию проекта Архангельского центра комплексного обслуживания судов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Активизировать работу Арктического рыбопромышленного кластера в этом направлении губернатор призвал в рамках встречи с его участниками и главой Росрыболовства Ильей Шестаковым, побывавшем в Поморье с рабочим визитом.Состояние дел по реализации проекта с использованием возможностей созданного на базе Архангельской области Арктического рыбопромышленного кластера обсудили на заседании регионального рыбохозяйственного совета. Как говорится в сообщении, глава Росрыболовства посетил площадку будущего центра, отметив уникальность ее географического расположения."Рыбопромысловая отрасль региона сегодня развивается очень динамично. Архангельские рыбопромышленники строят ультрасовременные суда, которые нуждаются в обслуживании. Заинтересованность в таком центре на базе порта Архангельск у представителей отрасли, безусловно, есть. А это значит, что проект имеет все шансы состояться и стать успешным", – приводит слова Шестакова пресс-служба Росрыболовства.По словам губернатора Поморья, центр будет комплексно обслуживать как суда местных компаний, так и доставляющие грузы Северным морским путем."Архангельск исторически был и остается одной из важнейших точек Северного морского пути. В течение последних нескольких лет по СМП мы принимаем грузы, в том числе рыбную продукцию, с Дальнего Востока. Сегодня добыча и переработка водных биоресурсов осуществляются и с применением современных цифровых технологий, многие процессы роботизированы. Важно, чтобы возможности технопарка позволяли обслуживать и такие суда", - цитирует пресс-служба правительства Поморья слова губернатора.Вместе с тем, глава региона признался, что не удовлетворен темпами реализации проекта."Необходимо активизироваться, как можно быстрее переведя работу из теоретической плоскости в практическую. В противном случае мы рискуем потерять преимущества, которыми обладаем в сравнении с соседними регионами", – подчеркнул Цыбульский.Общий объем инвестиций в создание центра комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота оценивается в 600 миллионов рублей.Параллельно регион ведет работу по подготовке кадров для рыбопромышленной отрасли, в частности, по возобновлению в Архангельской области деятельности рыбопромышленного колледжа.

https://ria.ru/20201216/biznespodderzhka-1589538562.html

https://ria.ru/20201215/arkhangelsk-1589384338.html

https://ria.ru/20210205/rybovodstvo-1596258116.html

архангельская область

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), архангельская область, архангельск, экономика