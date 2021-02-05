https://ria.ru/20210205/arest-1596142888.html

В Уфе арестовали десять участников незаконных акций

В Уфе арестовали десять участников незаконных акций

Кировский районный суд Уфы арестовал на 10 суток десятерых участников несогласованных акций 23 и 31 января, еще восемь были оштрафованы, сообщила объединенная... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:55

2021-02-05T11:55

2021-02-05T11:55

россия

уфа

происшествия

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УФА, 5 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы арестовал на 10 суток десятерых участников несогласованных акций 23 и 31 января, еще восемь были оштрафованы, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.В сообщении говорится, что в Кировский райсуд Уфы поступило 25 материалов о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия и неповиновении законному требованию сотрудников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности по несогласованным акциям 23 и 31 января."В отношении 10 правонарушителей судом назначено наказание в виде административного ареста сроком от 3 до 10 суток, 8 правонарушителей оштрафованы от 1 до 30 тысяч рублей. Одно дело прекращено за отсутствием состава правонарушения, два дела возвращены в полицию", - сообщили в пресс-службе, добавив, что еще 4 дела назначены к рассмотрению.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210205/arest-1596117681.html

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россия, уфа, происшествия