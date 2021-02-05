https://ria.ru/20210205/arest-1596117681.html
Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции
Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции
Таганский суд Москвы арестовал обвиняемого в умышленном поджоге автомобиля Росгвардии во время несогласованных акций в центре Москвы 31 января, сообщила РИА... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:45
2021-02-05T09:45
2021-02-05T11:35
россия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал обвиняемого в умышленном поджоге автомобиля Росгвардии во время несогласованных акций в центре Москвы 31 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.В качестве меры пресечения суд арестовал мужчину до 31 марта.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что полицейский микроавтобус сгорел в Вознесенском переулке в Москве, никто не пострадал. По предварительным данным, технику подожгли. Пресс-служба главного управления Росгвардии озвучила версию о технической неисправности.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 31 января на улицы вышли около двух тысяч человек.
https://ria.ru/20210204/arest-1596056305.html
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россия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия