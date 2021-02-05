https://ria.ru/20210205/arest-1596110649.html
Главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"* арестовали
Главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"* арестовали
Лидер террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене, следует из доклада,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:09
2021-02-05T08:09
2021-02-05T08:09
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лидер террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене, следует из доклада, представленного группой мониторинга в Совет Безопасности ООН."Группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* испытывала серьезные проблемы в конце 2020 года. Ее лидер Халид Батарфи в октябре был арестован в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра", - говорится в документе. Наблюдатели сообщают, что заместитель главаря Саад Атеф аль-Авлаки был убит в ходе той же операции.Осенью 2018 года госдепартамент США объявил о повышении с пяти до десяти миллионов долларов размера вознаграждения за информацию, которая поможет в поимке Батарфи.АКАП* сформировалась в 2009 году и действует преимущественно в Йемене, до сентября 2011 года группировку возглавлял проповедник Анвар аль-Авлаки, который, по разным данным, был убит либо в бою с правительственными войсками, либо в результате американского удара.* Террористическая организация, запрещена в России
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аль-каида, йемен, оон, сша, в мире
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Лидер террористической группировки "Аль-Каида
на Аравийском полуострове"* Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене
, следует из доклада, представленного группой мониторинга в Совет Безопасности ООН.
"Группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* испытывала серьезные проблемы в конце 2020 года. Ее лидер Халид Батарфи в октябре был арестован в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра", - говорится в документе. Наблюдатели сообщают, что заместитель главаря Саад Атеф аль-Авлаки был убит в ходе той же операции.
Осенью 2018 года госдепартамент США объявил о повышении с пяти до десяти миллионов долларов размера вознаграждения за информацию, которая поможет в поимке Батарфи.
АКАП* сформировалась в 2009 году и действует преимущественно в Йемене, до сентября 2011 года группировку возглавлял проповедник Анвар аль-Авлаки, который, по разным данным, был убит либо в бою с правительственными войсками, либо в результате американского удара.
* Террористическая организация, запрещена в России