https://ria.ru/20210205/arest-1596110649.html

Главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"* арестовали

Главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"* арестовали

Лидер террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене, следует из доклада,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:09

2021-02-05T08:09

2021-02-05T08:09

аль-каида

йемен

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сша

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лидер террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене, следует из доклада, представленного группой мониторинга в Совет Безопасности ООН."Группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* испытывала серьезные проблемы в конце 2020 года. Ее лидер Халид Батарфи в октябре был арестован в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра", - говорится в документе. Наблюдатели сообщают, что заместитель главаря Саад Атеф аль-Авлаки был убит в ходе той же операции.Осенью 2018 года госдепартамент США объявил о повышении с пяти до десяти миллионов долларов размера вознаграждения за информацию, которая поможет в поимке Батарфи.АКАП* сформировалась в 2009 году и действует преимущественно в Йемене, до сентября 2011 года группировку возглавлял проповедник Анвар аль-Авлаки, который, по разным данным, был убит либо в бою с правительственными войсками, либо в результате американского удара.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210129/taliban-1595105189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-каида, йемен, оон, сша, в мире