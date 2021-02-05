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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210205/antitela-1596108393.html
Эксперт рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма
Эксперт рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма
Антитела к коронавирусу не пожизненные - исчезают через несколько месяцев, дальнейшая ситуация будет зависеть от изначально иммунитета человека и того,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:34
2021-02-05T07:34
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Антитела к коронавирусу не пожизненные - исчезают через несколько месяцев, дальнейшая ситуация будет зависеть от изначально иммунитета человека и того, сформировались ли у него клетки памяти об антителах к COVID-19, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что каждая встреча с коронавирусом оставляет иммунный ответ, даже если титр антител у переболевшего человека падает, у него сохраняются клетки памяти, которые при необходимости могут начать выработку антител снова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма

07:34 05.02.2021
 
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Медик - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Антитела к коронавирусу не пожизненные - исчезают через несколько месяцев, дальнейшая ситуация будет зависеть от изначально иммунитета человека и того, сформировались ли у него клетки памяти об антителах к COVID-19, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ", - сказал Тимаков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что каждая встреча с коронавирусом оставляет иммунный ответ, даже если титр антител у переболевшего человека падает, у него сохраняются клетки памяти, которые при необходимости могут начать выработку антител снова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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