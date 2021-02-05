https://ria.ru/20210205/antitela-1596108393.html

Эксперт рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма

Эксперт рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма

Антитела к коронавирусу не пожизненные - исчезают через несколько месяцев, дальнейшая ситуация будет зависеть от изначально иммунитета человека и того,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T07:34

2021-02-05T07:34

2021-02-05T07:34

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Антитела к коронавирусу не пожизненные - исчезают через несколько месяцев, дальнейшая ситуация будет зависеть от изначально иммунитета человека и того, сформировались ли у него клетки памяти об антителах к COVID-19, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что каждая встреча с коронавирусом оставляет иммунный ответ, даже если титр антител у переболевшего человека падает, у него сохраняются клетки памяти, которые при необходимости могут начать выработку антител снова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество