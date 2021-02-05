https://ria.ru/20210205/antitela-1596108393.html
Эксперт рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма
Эксперт рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма
Антитела к коронавирусу не пожизненные - исчезают через несколько месяцев, дальнейшая ситуация будет зависеть от изначально иммунитета человека и того,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:34
2021-02-05T07:34
2021-02-05T07:34
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872747_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_2964d70541c35a8d475cc163c0a29931.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Антитела к коронавирусу не пожизненные - исчезают через несколько месяцев, дальнейшая ситуация будет зависеть от изначально иммунитета человека и того, сформировались ли у него клетки памяти об антителах к COVID-19, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что каждая встреча с коронавирусом оставляет иммунный ответ, даже если титр антител у переболевшего человека падает, у него сохраняются клетки памяти, которые при необходимости могут начать выработку антител снова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce8424b90bc034d90edc25f1f1ce3d50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество