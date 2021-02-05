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Раскрыты подробности смерти актера из "Бригады" Виталия Альшанского
Раскрыты подробности смерти актера из "Бригады" Виталия Альшанского
Тетя актера Виталия Альшанского Элеонора Шашкова раскрыла подробности его смерти. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:31
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культура
виталий альшанский
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Тетя актера Виталия Альшанского Элеонора Шашкова раскрыла подробности его смерти.По словам женщины, ее крестник не выходил на связь два дня, после чего она решила вызвать полицию.Шашкова отметила, что у артиста были проблемы с давлением, однако в последнее время он чувствовал себя нормально. По предварительным данным, у Альшанского случился инфаркт.Виталий Альшанский запомнился по ролям в фильмах "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки" и ряду других. Также он был режиссером сериала "Молодежка". За свою карьеру он принял участие более чем в ста проектах.
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виталий альшанский, общество

Раскрыты подробности смерти актера из "Бригады" Виталия Альшанского

16:31 05.02.2021 (обновлено: 16:32 05.02.2021)
 
© "Синебридж" (2004)Виталий Альшанский в фильме "Игра мимо нот"
Виталий Альшанский в фильме Игра мимо нот - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© "Синебридж" (2004)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев РИА Новости. Тетя актера Виталия Альшанского Элеонора Шашкова раскрыла подробности его смерти.
По словам женщины, ее крестник не выходил на связь два дня, после чего она решила вызвать полицию.
"Это было мгновенно, потому что он еще мне SMS успел написать, но не отправил. <…> Самые ласковые слова (написал. — Прим. ред.). Как прощался со мной", — рассказала она телеканалу "360".
Шашкова отметила, что у артиста были проблемы с давлением, однако в последнее время он чувствовал себя нормально. По предварительным данным, у Альшанского случился инфаркт.
Виталий Альшанский запомнился по ролям в фильмах "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки" и ряду других. Также он был режиссером сериала "Молодежка". За свою карьеру он принял участие более чем в ста проектах.
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