https://ria.ru/20210205/alshanskiy-1596202180.html

Раскрыты подробности смерти актера из "Бригады" Виталия Альшанского

Раскрыты подробности смерти актера из "Бригады" Виталия Альшанского

Тетя актера Виталия Альшанского Элеонора Шашкова раскрыла подробности его смерти. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:31

2021-02-05T16:31

2021-02-05T16:32

культура

виталий альшанский

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Тетя актера Виталия Альшанского Элеонора Шашкова раскрыла подробности его смерти.По словам женщины, ее крестник не выходил на связь два дня, после чего она решила вызвать полицию.Шашкова отметила, что у артиста были проблемы с давлением, однако в последнее время он чувствовал себя нормально. По предварительным данным, у Альшанского случился инфаркт.Виталий Альшанский запомнился по ролям в фильмах "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки" и ряду других. Также он был режиссером сериала "Молодежка". За свою карьеру он принял участие более чем в ста проектах.

https://ria.ru/20210127/bolsunov-1594803182.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий альшанский, общество