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Умер актер из "Бригады" Виталий Альшанский
Умер актер из "Бригады" Виталий Альшанский
Актер Виталий Альшанский умер на 53-м году жизни, сообщила РИА Новости знакомая артиста актриса Ольга Сидорова. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:28
2021-02-05T14:28
2021-02-05T16:35
культура
виталий альшанский
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Актер Виталий Альшанский умер на 53-м году жизни, сообщила РИА Новости знакомая артиста актриса Ольга Сидорова.При этом она отметила, что новость стала для нее неожиданностью. По ее словам, Альшанский был здоровым. "Меньше месяца назад мы виделись, он пел, танцевал, мы с ним общались, никаких намеков на то, что человеку нехорошо, не было", — добавила актриса.Альшанский окончил режиссерский факультет Щукинского училища, служил в Театре имени Пушкина. Артист запомнился по ролям в фильмах "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки" и ряду других. Также он был режиссером сериала "Молодежка". За свою карьеру он принял участие более чем в ста проектах.
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виталий альшанский
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Актер Виталий Альшанский
умер на 53-м году жизни, сообщила РИА Новости знакомая артиста актриса Ольга Сидорова.
"Он умер. Я точно не знаю, что произошло, говорят, что сердечная недостаточность", — сказала Сидорова.
При этом она отметила, что новость стала для нее неожиданностью. По ее словам, Альшанский был здоровым.
"Меньше месяца назад мы виделись, он пел, танцевал, мы с ним общались, никаких намеков на то, что человеку нехорошо, не было", — добавила актриса.
Альшанский окончил режиссерский факультет Щукинского училища, служил в Театре имени Пушкина.
Артист запомнился по ролям в фильмах "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки" и ряду других. Также он был режиссером сериала "Молодежка". За свою карьеру он принял участие более чем в ста проектах.