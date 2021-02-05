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В СПЧ предложили обсудить, как облегчить согласование акций
В СПЧ предложили обсудить, как облегчить согласование акций
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора выступила за проведение заседания, на котором можно было бы обсудить упрощение порядка... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:47
2021-02-05T16:47
2021-02-05T16:47
ирина киркора
россия
юрий кравченко
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора выступила за проведение заседания, на котором можно было бы обсудить упрощение порядка согласования публичных мероприятий.Член Совета Борис Кравченко в своем блоге на сайте СПЧ заявил, что необходимо максимально облегчить согласование публичных мероприятий и обеспечить право граждан на свободу собраний, а также выработать режим их согласования для реального взаимодействия между организаторами, полицией и местными властями. По его мнению, СПЧ мог бы провести специальное заседание по этому вопросу и не только выработать свои рекомендации, но и стать модератором между общественными силами и органами власти, от которых зависит порядок и мир на улицах городов."Я поддерживаю данную инициативу Кравченко. СПЧ проводит заседания по различным темам по инициативе членов cовета, и тема заседания, предложенная Борисом Евгеньевичем, очевидно актуальная. А роль СПЧ как медиатора между общественными силами и органами власти является перспективной", - рассказала РИА Новости Киркора.
https://ria.ru/20210205/peskov-1596157338.html
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ирина киркора, россия, юрий кравченко, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество