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В зоопарке Москвы начались тренинги для пугливой выдры Найроби
В зоопарке Москвы начались тренинги для пугливой выдры Найроби
Киперы Московского зоопарка начали проводить тренинги для юной выдры по кличке Найроби, которая в сентябре приехала в столицу из Екатеринбурга, сообщает... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T04:01
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киперы Московского зоопарка начали проводить тренинги для юной выдры по кличке Найроби, которая в сентябре приехала в столицу из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба зоосада.Сотрудники пояснили, что выдре всего восемь месяцев, она очень робкая, в присутствии людей старается спрятаться в укрытие. "Сейчас основная задача киперов – создать доверительные отношения, – говорит специалист зоопарка. – В этом помогают тренинги. Найроби готова выйти за лакомством. Видно, что в ходе тренинга она осматривается и обнюхивает предметы вокруг. С каждым разом все дальше отходит от укрытия". В зоопарке поясняют, что тренинги нужны для приучения животное к различным процедурам, в том числе медицинским. Кроме того, это развлечение для питомца, а еще и залог доверительных отношений с людьми.
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животные, туризм, новости - туризм, московский зоопарк, москва, екатеринбург

В зоопарке Москвы начались тренинги для пугливой выдры Найроби

04:01 04.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВыдра в Московском зоопарке
Выдра в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киперы Московского зоопарка начали проводить тренинги для юной выдры по кличке Найроби, которая в сентябре приехала в столицу из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба зоосада.
Сотрудники пояснили, что выдре всего восемь месяцев, она очень робкая, в присутствии людей старается спрятаться в укрытие.
"Сейчас основная задача киперов – создать доверительные отношения, – говорит специалист зоопарка. – В этом помогают тренинги. Найроби готова выйти за лакомством. Видно, что в ходе тренинга она осматривается и обнюхивает предметы вокруг. С каждым разом все дальше отходит от укрытия".
В зоопарке поясняют, что тренинги нужны для приучения животное к различным процедурам, в том числе медицинским. Кроме того, это развлечение для питомца, а еще и залог доверительных отношений с людьми.
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