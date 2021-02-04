https://ria.ru/20210204/zoopark-1595905910.html

В зоопарке Москвы начались тренинги для пугливой выдры Найроби

В зоопарке Москвы начались тренинги для пугливой выдры Найроби

Киперы Московского зоопарка начали проводить тренинги для юной выдры по кличке Найроби, которая в сентябре приехала в столицу из Екатеринбурга, сообщает... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T04:01

2021-02-04T04:01

2021-02-04T04:01

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киперы Московского зоопарка начали проводить тренинги для юной выдры по кличке Найроби, которая в сентябре приехала в столицу из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба зоосада.Сотрудники пояснили, что выдре всего восемь месяцев, она очень робкая, в присутствии людей старается спрятаться в укрытие. "Сейчас основная задача киперов – создать доверительные отношения, – говорит специалист зоопарка. – В этом помогают тренинги. Найроби готова выйти за лакомством. Видно, что в ходе тренинга она осматривается и обнюхивает предметы вокруг. С каждым разом все дальше отходит от укрытия". В зоопарке поясняют, что тренинги нужны для приучения животное к различным процедурам, в том числе медицинским. Кроме того, это развлечение для питомца, а еще и залог доверительных отношений с людьми.

https://ria.ru/20201030/zoopark-1582117948.html

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