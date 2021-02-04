https://ria.ru/20210204/zerno-1595910268.html

Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти

Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти

Ученые пришли к выводу, что частое потребление переработанного (очищенного) зерна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти по сравнению с... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T02:30

2021-02-04T02:30

2021-02-04T02:30

наука

рис

зерновые

здоровье

питание

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ученые пришли к выводу, что частое потребление переработанного (очищенного) зерна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти по сравнению с неочищенным зерном и цельнозерновыми продуктами. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.По статистике около 50 процентов дневной нормы калорий люди в мире восполняют за счет зерновых культур, таких как овес, рис, ячмень и пшеница. В странах с низким и средним уровнем доходов, особенно в Африке и Южной Азии этот показатель доходит до 70 процентов.Известно, что цельнозерновые продукты, как правило, содержат больше пищевых волокон, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот, чем очищенные зерна. Предыдущие исследования показали, что потребление цельного зерна полезно для сердца и сосудов, но вред очищенного зерна до сих пор не был известен.Ученые из разных стран объединились в рамках крупного международного проекта по оценке связи между потреблением очищенного зерна, цельного зерна и белого риса с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью.В качестве исходных данных авторы взяли результаты проспективного эпидемиологического исследования PURE, которое проводилось на пяти континентах, в 21 стране с различным уровнем доходов. В выборку включили 137 130 человек в возрасте от 35 до 70 лет, которые до этого не имели в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний.Первичную информацию, включающую сведения о питании, уровне образовании, благосостоянии, образе жизни и истории болезни участников, исследователи собирали с помощью опросников в начале исследования. Затем в течение 9,4 лет отслеживали среди участников смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и серьезные сердечно-сосудистые события, такие как инфаркты, инсульты и острая сердечная недостаточность.Результаты показали, что те, кто съедал 350 граммов, или семь порций очищенных зерновых продуктов в день, имели на 27 процентов больше шансов умереть и на 33 процента чаще страдали от серьезных проблем с сердцем по сравнению с теми, кто ел менее 50 граммов очищенных зерен ежедневно. Более высокое потребление очищенных зерен также коррелировало с повышенным кровяным давлением.Данное исследование впервые показало, что употребление в пищу очищенных зерен вредно для сердца и снижает шансы на выживание. Однако очищенный белый рис, по мнению авторов, не увеличивает риски смерти. Авторы исследовали белый рис отдельно от всех других видов зерновых, потому что в странах Азии, где проживает более 60 процентов участников исследования, рис является основным продуктом питания.Авторы отмечают, что их исследование носило обсервационный характер и не ставило своей целью определить причины самих заболеваний. При этом ученые подчеркивают, что их результаты можно считать надежными, так как их анализ охватывает существенную часть населения мира.

https://ria.ru/20210126/omega3-1594621318.html

https://ria.ru/20210119/zharenoe-1593601471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рис, зерновые, здоровье, питание