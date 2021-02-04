Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В прошлом году были приняты четыре из пяти проектов из пакета инициатив президента РФ о приоритете действия конституции на территории страны. В соответствии с основным законом, не соответствующие Конституции РФ международные договоры не подлежат введению в действие и применению. В обновленной редакции статьи 79 конституции закреплено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Кроме того, ранее президент внес в Госдуму аналогичные поправки еще в три кодекса.
Данный закон приводит положения семейного законодательства РФ в соответствие с конституцией. Чтобы избежать возможных противоречий, законом дополняется статья 6 Семейного кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону РФ, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.
9 декабря 2020, 14:28В ЦИК предложили изучать основы Конституции в школе
Как отмечал ранее глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "расширение ориентиров для истолкования правил международных договоров и упоминание в их числе, помимо конституции, также основ правопорядка и нравственности вызвано тем, что сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе и даже в конституции".