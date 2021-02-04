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Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве
Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:11
2021-02-04T15:11
россия
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В прошлом году были приняты четыре из пяти проектов из пакета инициатив президента РФ о приоритете действия конституции на территории страны. В соответствии с основным законом, не соответствующие Конституции РФ международные договоры не подлежат введению в действие и применению. В обновленной редакции статьи 79 конституции закреплено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Кроме того, ранее президент внес в Госдуму аналогичные поправки еще в три кодекса.Данный закон приводит положения семейного законодательства РФ в соответствие с конституцией. Чтобы избежать возможных противоречий, законом дополняется статья 6 Семейного кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону РФ, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.Как отмечал ранее глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "расширение ориентиров для истолкования правил международных договоров и упоминание в их числе, помимо конституции, также основ правопорядка и нравственности вызвано тем, что сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе и даже в конституции".
https://ria.ru/20201217/putin-obyasnil-v-chem-smysl-popravok-v-konstitutsii-1589736113.html
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россия, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, общество

Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве

15:11 04.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин объяснил, в чем смысл поправок в Конституции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 16:25
Путин объяснил, в чем смысл поправок к КонституцииПрезидент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объяснил, в чем смысл внесения поправок в Конституцию.
В прошлом году были приняты четыре из пяти проектов из пакета инициатив президента РФ о приоритете действия конституции на территории страны. В соответствии с основным законом, не соответствующие Конституции РФ международные договоры не подлежат введению в действие и применению. В обновленной редакции статьи 79 конституции закреплено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Кроме того, ранее президент внес в Госдуму аналогичные поправки еще в три кодекса.
Данный закон приводит положения семейного законодательства РФ в соответствие с конституцией. Чтобы избежать возможных противоречий, законом дополняется статья 6 Семейного кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону РФ, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.
Брошюра с текстом Конституции РФ в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Как отмечал ранее глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "расширение ориентиров для истолкования правил международных договоров и упоминание в их числе, помимо конституции, также основ правопорядка и нравственности вызвано тем, что сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе и даже в конституции".
 
РоссияПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
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