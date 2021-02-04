https://ria.ru/20210204/zakon-1596026095.html

Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве

Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:11

2021-02-04T15:11

2021-02-04T15:11

россия

павел крашенинников

госдума рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593678806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14a1a112afc610ec3221a3017fe26a9d.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В прошлом году были приняты четыре из пяти проектов из пакета инициатив президента РФ о приоритете действия конституции на территории страны. В соответствии с основным законом, не соответствующие Конституции РФ международные договоры не подлежат введению в действие и применению. В обновленной редакции статьи 79 конституции закреплено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Кроме того, ранее президент внес в Госдуму аналогичные поправки еще в три кодекса.Данный закон приводит положения семейного законодательства РФ в соответствие с конституцией. Чтобы избежать возможных противоречий, законом дополняется статья 6 Семейного кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону РФ, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.Как отмечал ранее глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "расширение ориентиров для истолкования правил международных договоров и упоминание в их числе, помимо конституции, также основ правопорядка и нравственности вызвано тем, что сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе и даже в конституции".

https://ria.ru/20201217/putin-obyasnil-v-chem-smysl-popravok-v-konstitutsii-1589736113.html

https://ria.ru/20201209/konstitutsiya-1588418631.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, общество