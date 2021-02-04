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Участника акции 23 января в Москве задержали за нападение на полицейского
Участника акции 23 января в Москве задержали за нападение на полицейского
Еще одного участника несогласованной акции в Москве 23 января задержали за нападение на полицейского, он полностью признал вину, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:55
2021-02-04T11:55
россия
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Еще одного участника несогласованной акции в Москве 23 января задержали за нападение на полицейского, он полностью признал вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Александр Глушков."Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти"... В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - сказала Иванова.По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы у Пушкинской площади, нанес полицейскому несколько ударов по голове и туловищу. Отмечается, что правоохранителями установлен и задержан житель Мурманской области, временно находящийся в Московском регионе; на допросе он полностью признал свою вину.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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россия
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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, мурманская область, происшествия

Участника акции 23 января в Москве задержали за нападение на полицейского

11:55 04.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Еще одного участника несогласованной акции в Москве 23 января задержали за нападение на полицейского, он полностью признал вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Александр Глушков.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти"... В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - сказала Иванова.
По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы у Пушкинской площади, нанес полицейскому несколько ударов по голове и туловищу. Отмечается, что правоохранителями установлен и задержан житель Мурманской области, временно находящийся в Московском регионе; на допросе он полностью признал свою вину.
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В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваМурманская областьПроисшествия
 
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