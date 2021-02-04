https://ria.ru/20210204/zaderzhanie-1595980251.html

Участника акции 23 января в Москве задержали за нападение на полицейского

Участника акции 23 января в Москве задержали за нападение на полицейского

Еще одного участника несогласованной акции в Москве 23 января задержали за нападение на полицейского, он полностью признал вину, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:55

2021-02-04T11:55

2021-02-04T11:55

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

мурманская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Еще одного участника несогласованной акции в Москве 23 января задержали за нападение на полицейского, он полностью признал вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Александр Глушков."Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти"... В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - сказала Иванова.По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы у Пушкинской площади, нанес полицейскому несколько ударов по голове и туловищу. Отмечается, что правоохранителями установлен и задержан житель Мурманской области, временно находящийся в Московском регионе; на допросе он полностью признал свою вину.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210203/protesty-1595895048.html

россия

москва

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, мурманская область, происшествия