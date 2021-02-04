https://ria.ru/20210204/yemen-1596085575.html

США прекратят поддержку боевых действий в Йемене

США прекратят поддержку боевых действий в Йемене

Президент США Джо Байден объявит в четверг о завершении поддержки Америкой боевых действий в Йемене, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T20:19

2021-02-04T20:19

2021-02-04T20:19

джейк салливан

джо байден

саудовская аравия

йемен

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит в четверг о завершении поддержки Америкой боевых действий в Йемене, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме."Сегодня он (президент Байден) объявит о прекращении поддержки США наступательных операций в Йемене", - сказал Салливан, анонсируя выступление Байдена в госдепартаменте по теме внешней политики, которое ожидается позднее в четверг.Как сообщило ранее в четверг издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Байден намерен назначить Тимоти Лендеркинга спецпредставителем США по Йемену.В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция под руководством Саудовской Аравии. В ответ на постоянные авиаудары коалиции по позициям и районам под контролем хуситов на севере Йемена они пускают баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники по граничащим с Йеменом районам Саудовской Аравии, а также уничтожают направляемые саудовскими военными беспилотники.

https://ria.ru/20210119/khusity-1593747710.html

саудовская аравия

йемен

сша

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джейк салливан, джо байден, саудовская аравия, йемен, сша, в мире