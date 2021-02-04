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Наука
https://ria.ru/20210204/xiaomi-1595976544.html
Xiaomi готова выпустить смартфон дороже iPhone 12 Pro
Xiaomi готова выпустить смартфон дороже iPhone 12 Pro
Xiaomi может выпустить высококлассный мобильный телефон по цене 1500 долларов (113 000 рублей по текущему курсу). Об этом генеральный директор компании Лей... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:34
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наука
weibo
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Xiaomi может выпустить высококлассный мобильный телефон по цене 1500 долларов (113 000 рублей по текущему курсу). Об этом генеральный директор компании Лей Цзюняон заявил на официальной странице в китайской соцсети Weibo.Возможно, компания представит свой первый смартфон с гибким экраном — примерно таких денег и стоят подобные смартфоны от других производителей. Для сравнения, гибкая Motorola Razr 5G на российском рынке обойдется в 119 000 рублей, а Samsung Galaxy Z Fold2 обойдется в 170 000 рублей. Популярный iPhone 12 Pro с традиционным дисплеем обойдется в России в 99 990 рублей.Менеджмент Xiaomi интересует мнение поклонников марки на этот счет. Подписчики могут предлагать свои идеи, как должен выглядеть подобный смартфон, презентация которого может состояться в ближайшее время.
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weibo, xiaomi inc, технологии

Xiaomi готова выпустить смартфон дороже iPhone 12 Pro

11:34 04.02.2021 (обновлено: 11:47 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Xiaomi может выпустить высококлассный мобильный телефон по цене 1500 долларов (113 000 рублей по текущему курсу). Об этом генеральный директор компании Лей Цзюняон заявил на официальной странице в китайской соцсети Weibo.
Возможно, компания представит свой первый смартфон с гибким экраном — примерно таких денег и стоят подобные смартфоны от других производителей. Для сравнения, гибкая Motorola Razr 5G на российском рынке обойдется в 119 000 рублей, а Samsung Galaxy Z Fold2 обойдется в 170 000 рублей. Популярный iPhone 12 Pro с традиционным дисплеем обойдется в России в 99 990 рублей.
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2 февраля, 11:59Наука
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Менеджмент Xiaomi интересует мнение поклонников марки на этот счет. Подписчики могут предлагать свои идеи, как должен выглядеть подобный смартфон, презентация которого может состояться в ближайшее время.
 
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