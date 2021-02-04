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https://ria.ru/20210204/wandavision-1595901433.html
Зрители предположили, кто еще из героев Marvel появится в "ВандаВижене"
Зрители предположили, кто еще из героев Marvel появится в "ВандаВижене"
Зрители предположили, кто из героев Marvel может появиться в новых сериях сериала "ВандаВижен". Тем более, что ранее исполнительница одной из главных ролей... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T06:53
2021-02-04T06:53
люк скайуокер
майкл фассбендер
джеймс макэвой
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Зрители предположили, кто из героев Marvel может появиться в новых сериях сериала "ВандаВижен". Тем более, что ранее исполнительница одной из главных ролей Элизабет Олсен подтвердила, что в них будет интересное камео, сообщает Indenendent. В беседе с TVLine актриса рассказала, что зрителей ждет много сюрпризов. И один из них связан с появлением известного персонажа из киновселенной Marvel. И хотя Олсен не назвала имя героя, отметила, что по масштабам эпизод с его участием можно сравнить с возвращением Марка Хэмилла в роли Люка Скайуокера в финале второго сезона "Мандалорца". По информации издания, самые популярные версии – герои из "Людей Икс". Речь о суперзлодее Магнето, которого в разное время играли Иэн Маккеллен и Майкл Фассбендер, и профессоре Чарльзе Ксавье. Эту роль исполняли Патрик Стюарт и Джеймс Макэвой.В предыдущих сериях "ВандаВижена", помимо персонажей Элизабет Олсен (Ванда) и Пола Беттани (Вижен), уже появились такие персонажи, как агент ФБР Джимми Ву в исполнении Рэндалла Парка и исследовательница Дарси Льюис, которую сыграла Кэт Деннингс.Сериал "ВандаВижен" выходит каждую пятницу на платформе Disney+ с 15 января. Выход новой серии ожидается 5 февраля.
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люк скайуокер, майкл фассбендер, джеймс макэвой, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics

Зрители предположили, кто еще из героев Marvel появится в "ВандаВижене"

06:53 04.02.2021
 
© 20th Century Fox Film Corporation (2014)Кадр из фильма "Люди Икс: Дни минувшего будущего"
Кадр из фильма Люди Икс: Дни минувшего будущего - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© 20th Century Fox Film Corporation (2014)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Зрители предположили, кто из героев Marvel может появиться в новых сериях сериала "ВандаВижен". Тем более, что ранее исполнительница одной из главных ролей Элизабет Олсен подтвердила, что в них будет интересное камео, сообщает Indenendent.
В беседе с TVLine актриса рассказала, что зрителей ждет много сюрпризов. И один из них связан с появлением известного персонажа из киновселенной Marvel. И хотя Олсен не назвала имя героя, отметила, что по масштабам эпизод с его участием можно сравнить с возвращением Марка Хэмилла в роли Люка Скайуокера в финале второго сезона "Мандалорца".
"Я очень рада, что зрители это увидят", – прокомментировала она.
По информации издания, самые популярные версии – герои из "Людей Икс". Речь о суперзлодее Магнето, которого в разное время играли Иэн Маккеллен и Майкл Фассбендер, и профессоре Чарльзе Ксавье. Эту роль исполняли Патрик Стюарт и Джеймс Макэвой.
В предыдущих сериях "ВандаВижена", помимо персонажей Элизабет Олсен (Ванда) и Пола Беттани (Вижен), уже появились такие персонажи, как агент ФБР Джимми Ву в исполнении Рэндалла Парка и исследовательница Дарси Льюис, которую сыграла Кэт Деннингс.
Сериал "ВандаВижен" выходит каждую пятницу на платформе Disney+ с 15 января. Выход новой серии ожидается 5 февраля.
Пола Беттани в роли Вижена из сериала Wanda/Vision. - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 02:50Культура
Пол Беттани показал, как снимал маску Вижена в сериале Marvel
 
КультураЛюк СкайуокерМайкл ФассбендерДжеймс МакэвойКино и сериалыНовости культурыMarvel Comics
 
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