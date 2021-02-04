https://ria.ru/20210204/wandavision-1595901433.html

Зрители предположили, кто еще из героев Marvel появится в "ВандаВижене"

Зрители предположили, кто еще из героев Marvel появится в "ВандаВижене"

Зрители предположили, кто из героев Marvel может появиться в новых сериях сериала "ВандаВижен". Тем более, что ранее исполнительница одной из главных ролей... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T06:53

2021-02-04T06:53

2021-02-04T06:53

люк скайуокер

майкл фассбендер

джеймс макэвой

культура

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Зрители предположили, кто из героев Marvel может появиться в новых сериях сериала "ВандаВижен". Тем более, что ранее исполнительница одной из главных ролей Элизабет Олсен подтвердила, что в них будет интересное камео, сообщает Indenendent. В беседе с TVLine актриса рассказала, что зрителей ждет много сюрпризов. И один из них связан с появлением известного персонажа из киновселенной Marvel. И хотя Олсен не назвала имя героя, отметила, что по масштабам эпизод с его участием можно сравнить с возвращением Марка Хэмилла в роли Люка Скайуокера в финале второго сезона "Мандалорца". По информации издания, самые популярные версии – герои из "Людей Икс". Речь о суперзлодее Магнето, которого в разное время играли Иэн Маккеллен и Майкл Фассбендер, и профессоре Чарльзе Ксавье. Эту роль исполняли Патрик Стюарт и Джеймс Макэвой.В предыдущих сериях "ВандаВижена", помимо персонажей Элизабет Олсен (Ванда) и Пола Беттани (Вижен), уже появились такие персонажи, как агент ФБР Джимми Ву в исполнении Рэндалла Парка и исследовательница Дарси Льюис, которую сыграла Кэт Деннингс.Сериал "ВандаВижен" выходит каждую пятницу на платформе Disney+ с 15 января. Выход новой серии ожидается 5 февраля.

https://ria.ru/20210128/wandavision-1594854812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

люк скайуокер, майкл фассбендер, джеймс макэвой, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics