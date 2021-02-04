Зрители предположили, кто еще из героев Marvel появится в "ВандаВижене"
© 20th Century Fox Film Corporation (2014)Кадр из фильма "Люди Икс: Дни минувшего будущего"
© 20th Century Fox Film Corporation (2014)
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Зрители предположили, кто из героев Marvel может появиться в новых сериях сериала "ВандаВижен". Тем более, что ранее исполнительница одной из главных ролей Элизабет Олсен подтвердила, что в них будет интересное камео, сообщает Indenendent.
В беседе с TVLine актриса рассказала, что зрителей ждет много сюрпризов. И один из них связан с появлением известного персонажа из киновселенной Marvel. И хотя Олсен не назвала имя героя, отметила, что по масштабам эпизод с его участием можно сравнить с возвращением Марка Хэмилла в роли Люка Скайуокера в финале второго сезона "Мандалорца".
"Я очень рада, что зрители это увидят", – прокомментировала она.
По информации издания, самые популярные версии – герои из "Людей Икс". Речь о суперзлодее Магнето, которого в разное время играли Иэн Маккеллен и Майкл Фассбендер, и профессоре Чарльзе Ксавье. Эту роль исполняли Патрик Стюарт и Джеймс Макэвой.
this feels TOO BIG but Magneto...coming to rescue his daughter??? https://t.co/XPygwfNexm— ☕netw3rk (@netw3rk) February 3, 2021
В предыдущих сериях "ВандаВижена", помимо персонажей Элизабет Олсен (Ванда) и Пола Беттани (Вижен), уже появились такие персонажи, как агент ФБР Джимми Ву в исполнении Рэндалла Парка и исследовательница Дарси Льюис, которую сыграла Кэт Деннингс.
Сериал "ВандаВижен" выходит каждую пятницу на платформе Disney+ с 15 января. Выход новой серии ожидается 5 февраля.