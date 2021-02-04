https://ria.ru/20210204/voyna-1596034000.html

Польша отрепетировала войну с Россией и потерпела разгром за пять дней

Польша отрепетировала войну с Россией и потерпела разгром за пять дней

Крупнейшие учения польской армии "Зима-20" закончились катастрофой. Об этом пишут польские СМИ со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:50

2021-02-04T15:50

2021-02-04T17:45

россия

анджей дуда

нато

f-35

польша

люблин

белоруссия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Крупнейшие учения польской армии "Зима-20" закончились катастрофой. Об этом пишут польские СМИ со ссылкой на источники.По информации издания Interia, в штабных учениях приняли участие несколько тысяч офицеров. При моделировании военной операции, помимо существующей техники, учитывалось новейшее вооружение, которое еще даже не поступило в польскую армию, — зенитные ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS и многоцелевые истребители пятого поколения F-35. Все это оружие страна получит в ближайшие десять лет — к 2030 году. Результаты учений, за которыми лично следил президент страны Анджей Дуда, засекретили.Согласно плану маневров, польская армия должна была принять удар с восточного фланга и держать оборону 22 дня, однако условный противник (Польша граничит с востока с Белоруссией и Россией) сумел окружить Варшаву уже на четвертый день "войны". При этом Люблин и Белосток были сданы сразу без боя. Командиры отдельных дивизий были шокированы, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что они были им просто непонятны, пишет газета Super Express.На пятый день смоделированного конфликта противник находился на линии Вислы, вел бои за Варшаву, стратегические порты были заблокированы или захвачены, авиация и флот прекратили свое существование, передовые подразделения польской армии к востоку от Вислы потеряли от 60 до 80% личного состава, несмотря на поддержку НАТО. Ситуация для Польши оказалась хуже, чем в 1939 году."Фактически через пять дней война была проиграна, и польские Вооруженные силы были уничтожены", — пишет Interia.

https://ria.ru/20210130/udar-1595276379.html

россия

польша

люблин

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анджей дуда, нато, f-35, польша, люблин, белоруссия