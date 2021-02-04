https://ria.ru/20210204/volgograd-1595980676.html

Жителю Волгограда дали 18 лет колонии за убийство тещи из-за квартиры

Жителю Волгограда дали 18 лет колонии за убийство тещи из-за квартиры

Суд приговорил жителя Ростовской области к 18 годам колонии строго режима за убийство тещи и нападение на ее глухонемого сына из-за квартиры в Волгограде,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:58

2021-02-04T11:58

2021-02-04T11:58

россия

волгоградский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

ростов-на-дону

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 4 фев – РИА Новости. Суд приговорил жителя Ростовской области к 18 годам колонии строго режима за убийство тещи и нападение на ее глухонемого сына из-за квартиры в Волгограде, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина ВальковскаяРанее СК РФ сообщал, что в августе 2019 года в гости к 70-летней женщине в Волгоград приехал зять из Ростовской области и стал уговаривать ее продать двухкомнатную квартиру в центре города, часть денег он предлагал отдать его семье, чтобы построить дом под Ростовом-на-Дону, на оставшиеся - купить теще более скромное жилье.Пенсионерку данные условия не устроили, что привело к скандалу. Родственник надел перчатки и схватил нож, ударил им несколько раз тещу, а затем набросился на ее глухонемого сына, который спал в соседней комнате. Мужчина смог вырваться и выбежать на лестничную клетку, где его увидели соседи, они же вызвали полицию и скорую помощь. Нападавший был задержан.По данным следствия, зять попытался обвинить глухонемого родственника в убийстве матери, но следователи установили, что, скорее всего, именно он причастен к преступлению, найдя перчатки и нож, от которых мужчина пытался избавиться. По данному факту было возбуждено уголовное дело.По информации Вальковской, в четверг Волгоградский областной суд на основании обвинительного вердикта присяжных признал ростовчанина виновным в покушении на убийство двух лиц из корыстных побуждений и убийстве из корыстных побуждений."Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", - сообщила Вальковская.Отмечается, что суд постановил выплатить потерпевшим компенсацию в 1,5 миллиона рублей. Приговор в силу пока не вступил.

https://ria.ru/20210204/ubiystvo-1595957659.html

https://ria.ru/20210203/sud-1595814439.html

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россия, волгоградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, ростов-на-дону, происшествия