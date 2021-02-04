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США заморозили вывод военных из Германии
США заморозили вывод военных из Германии
США заморозят передислокацию военных в Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире, сообщил на брифинге в четверг советник... РИА Новости, 04.02.2021
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джейк салливан
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. США заморозят передислокацию военных в Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире, сообщил на брифинге в четверг советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, Байден сегодня объявит, что министр обороны Ллойд Остин должен провести анализ положения американских сил в мире и передислокация войск из Германии будет заморожена на это время.Выступление президента США в Госдепартаменте ожидается позднее в четверг.Предшественник Байдена Дональд Трамп заявлял о намерении вывести американских военных из Германии. В частности, в июне прошлого года он заявил о намерении сократить контингент до 25 тысяч, мотивировав это тем, что Берлин просрочил свои платежи в НАТО. При этом СМИ писали, что Трамп не сообщал об этом решении немецким коллегам заранее.В конце июля глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что США сократят численность своих военных в Германии с 36 до 24 тысяч. Из них 5,4 тысячи солдат разместятся в других странах Североатлантического альянса, а 6,4 тысячи вернутся домой. Говоря о временных рамках передислокации, он отметил, что это "вопрос недель".
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джейк салливан, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, германия, сша, в мире

США заморозили вывод военных из Германии

20:01 04.02.2021 (обновлено: 22:20 04.02.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017 - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. США заморозят передислокацию военных в Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире, сообщил на брифинге в четверг советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Байден сегодня объявит, что министр обороны Ллойд Остин должен провести анализ положения американских сил в мире и передислокация войск из Германии будет заморожена на это время.
Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа 2020, 08:00
Трамп выводит войска из Германии во благо США. И всего мира
Выступление президента США в Госдепартаменте ожидается позднее в четверг.
Предшественник Байдена Дональд Трамп заявлял о намерении вывести американских военных из Германии. В частности, в июне прошлого года он заявил о намерении сократить контингент до 25 тысяч, мотивировав это тем, что Берлин просрочил свои платежи в НАТО. При этом СМИ писали, что Трамп не сообщал об этом решении немецким коллегам заранее.
В конце июля глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что США сократят численность своих военных в Германии с 36 до 24 тысяч. Из них 5,4 тысячи солдат разместятся в других странах Североатлантического альянса, а 6,4 тысячи вернутся домой. Говоря о временных рамках передислокации, он отметил, что это "вопрос недель".
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