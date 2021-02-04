https://ria.ru/20210204/vmeshatelstvo-1596064779.html

Захарова считает, что США продолжат попытки вмешательства в дела России

Захарова считает, что США продолжат попытки вмешательства в дела России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США продолжат попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе на официальном уровне. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:07

2021-02-04T18:07

2021-02-04T18:07

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США продолжат попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе на официальном уровне."Мы, действительно, всегда исходили из того, что... внутренние дела сама страна должна решать самостоятельно... Но если Соединенные Штаты Америки выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты, и эти факты не надо особо даже искать, они на поверхности, - мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. И я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне", - заявила Захарова в эфире Первого канала.Она также отметила, что "безобразие" с посольствами РФ и США началось именно с действий американской стороны. "Все то безобразие, которое творится в попытках и, кстати говоря, во многом реализованных, помешать дипломатической работе, которая призвана, в первую очередь обслуживать граждан - это консульские вопросы, визовые вопросы, вопросы гражданства и так далее, это все, что связано с гуманитарным блоком, экономическим блоком двусторонних отношений, - вот все это безобразие началось именно с действий Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова, напомнив про "безобразные высылки российских дипломатов".При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что самые многочисленные высылки остались без ответа с российской стороны "как жест доброй воли, как показатель того, что мы не поддерживаем подобный сценарий развития двусторонних отношений". Захарова также напомнила, что этот пример - не единственный."Выбор не наш, это почерк, к сожалению, Вашингтона... чье это конкретно решение, сказать сложно. Возможно, это какой-то конгломерат или синтез решений, но явно неудачных, потому что они не идут на пользу никому", - заявила дипломат.

https://ria.ru/20210204/posly-1596060742.html

https://ria.ru/20210131/mid-1595382003.html

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире