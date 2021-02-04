Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/vmeshatelstvo-1596064779.html
Захарова считает, что США продолжат попытки вмешательства в дела России
Захарова считает, что США продолжат попытки вмешательства в дела России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США продолжат попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе на официальном уровне. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:07
2021-02-04T18:07
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594057161_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_1501927473b8b8661051366b6429ae70.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США продолжат попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе на официальном уровне."Мы, действительно, всегда исходили из того, что... внутренние дела сама страна должна решать самостоятельно... Но если Соединенные Штаты Америки выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты, и эти факты не надо особо даже искать, они на поверхности, - мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. И я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне", - заявила Захарова в эфире Первого канала.Она также отметила, что "безобразие" с посольствами РФ и США началось именно с действий американской стороны. "Все то безобразие, которое творится в попытках и, кстати говоря, во многом реализованных, помешать дипломатической работе, которая призвана, в первую очередь обслуживать граждан - это консульские вопросы, визовые вопросы, вопросы гражданства и так далее, это все, что связано с гуманитарным блоком, экономическим блоком двусторонних отношений, - вот все это безобразие началось именно с действий Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова, напомнив про "безобразные высылки российских дипломатов".При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что самые многочисленные высылки остались без ответа с российской стороны "как жест доброй воли, как показатель того, что мы не поддерживаем подобный сценарий развития двусторонних отношений". Захарова также напомнила, что этот пример - не единственный."Выбор не наш, это почерк, к сожалению, Вашингтона... чье это конкретно решение, сказать сложно. Возможно, это какой-то конгломерат или синтез решений, но явно неудачных, потому что они не идут на пользу никому", - заявила дипломат.
https://ria.ru/20210204/posly-1596060742.html
https://ria.ru/20210131/mid-1595382003.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594057161_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_b8b2d4920686d9811efeadb1974c2d3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Захарова считает, что США продолжат попытки вмешательства в дела России

18:07 04.02.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США продолжат попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе на официальном уровне.
"Мы, действительно, всегда исходили из того, что... внутренние дела сама страна должна решать самостоятельно... Но если Соединенные Штаты Америки выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты, и эти факты не надо особо даже искать, они на поверхности, - мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. И я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне", - заявила Захарова в эфире Первого канала.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 17:49
Россия поставит перед ЕС вопрос о визитах послов в суд по делу Навального
Она также отметила, что "безобразие" с посольствами РФ и США началось именно с действий американской стороны. "Все то безобразие, которое творится в попытках и, кстати говоря, во многом реализованных, помешать дипломатической работе, которая призвана, в первую очередь обслуживать граждан - это консульские вопросы, визовые вопросы, вопросы гражданства и так далее, это все, что связано с гуманитарным блоком, экономическим блоком двусторонних отношений, - вот все это безобразие началось именно с действий Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова, напомнив про "безобразные высылки российских дипломатов".
При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что самые многочисленные высылки остались без ответа с российской стороны "как жест доброй воли, как показатель того, что мы не поддерживаем подобный сценарий развития двусторонних отношений". Захарова также напомнила, что этот пример - не единственный.
"Выбор не наш, это почерк, к сожалению, Вашингтона... чье это конкретно решение, сказать сложно. Возможно, это какой-то конгломерат или синтез решений, но явно неудачных, потому что они не идут на пользу никому", - заявила дипломат.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 16:18
МИД предостерег США от вмешательства во внутренние дела России
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
02:38Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Лента новостейМолния