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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/vitamin-1595985569.html
Назван витамин, дефицит которого связан с тяжелым COVID-19
Назван витамин, дефицит которого связан с тяжелым COVID-19
Ученые выявили связь между тяжелым течением COVID-19 и нехваткой витамина А у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:13
2021-02-04T14:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
турция
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ученые выявили связь между тяжелым течением COVID-19 и нехваткой витамина А у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.Специалисты Медицинского университета Турции в Анкаре изучили образцы крови группы здоровых людей и пациентов с COVID-19, находящихся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Выяснилось, что у заразившихся коронавирусом была низкая концентрация ретинола (биодоступной формы витамина А) даже в случае приема лекарств, препятствующих его выводу из организма.По мнению исследователей, витамин А играет важную роль в борьбе с COVID-19, поскольку нужен организму для синтеза интерферонов первого типа — противовирусных белковых молекул, способных замедлять размножение SARS-CoV-2.Ученые пришли к выводу, что сбои в передаче сигнала ретиноидов, вызванные низким уровнем витамина А, могут быть ключевым патогенетическим нарушением, приводящим к тяжелой форме COVID-19 .Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210204/myasnikov-1595959233.html
турция
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, анкара

Назван витамин, дефицит которого связан с тяжелым COVID-19

12:13 04.02.2021 (обновлено: 14:13 04.02.2021)
 
© Depositphotos / Diego CervoЖенщина принимает витамины
Женщина принимает витамины - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Depositphotos / Diego Cervo
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ученые выявили связь между тяжелым течением COVID-19 и нехваткой витамина А у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.
Специалисты Медицинского университета Турции в Анкаре изучили образцы крови группы здоровых людей и пациентов с COVID-19, находящихся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Выяснилось, что у заразившихся коронавирусом была низкая концентрация ретинола (биодоступной формы витамина А) даже в случае приема лекарств, препятствующих его выводу из организма.
По мнению исследователей, витамин А играет важную роль в борьбе с COVID-19, поскольку нужен организму для синтеза интерферонов первого типа — противовирусных белковых молекул, способных замедлять размножение SARS-CoV-2.
Ученые пришли к выводу, что сбои в передаче сигнала ретиноидов, вызванные низким уровнем витамина А, могут быть ключевым патогенетическим нарушением, приводящим к тяжелой форме COVID-19 .
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТурцияАнкара
 
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