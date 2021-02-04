https://ria.ru/20210204/vitamin-1595985569.html
Назван витамин, дефицит которого связан с тяжелым COVID-19
Назван витамин, дефицит которого связан с тяжелым COVID-19
Ученые выявили связь между тяжелым течением COVID-19 и нехваткой витамина А у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:13
2021-02-04T12:13
2021-02-04T14:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
турция
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ученые выявили связь между тяжелым течением COVID-19 и нехваткой витамина А у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.Специалисты Медицинского университета Турции в Анкаре изучили образцы крови группы здоровых людей и пациентов с COVID-19, находящихся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Выяснилось, что у заразившихся коронавирусом была низкая концентрация ретинола (биодоступной формы витамина А) даже в случае приема лекарств, препятствующих его выводу из организма.По мнению исследователей, витамин А играет важную роль в борьбе с COVID-19, поскольку нужен организму для синтеза интерферонов первого типа — противовирусных белковых молекул, способных замедлять размножение SARS-CoV-2.Ученые пришли к выводу, что сбои в передаче сигнала ретиноидов, вызванные низким уровнем витамина А, могут быть ключевым патогенетическим нарушением, приводящим к тяжелой форме COVID-19 .Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210204/myasnikov-1595959233.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, анкара