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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595959797.html
Разработчики "Спутника V" заверили мусульман в халяльности вакцины
Разработчики "Спутника V" заверили мусульман в халяльности вакцины
Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины "Спутник V" сведения о ее составе, по предварительным данным, ничего... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:45
2021-02-04T13:45
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины "Спутник V" сведения о ее составе, по предварительным данным, ничего запрещённого для мусульман в них нет, рассказал РИА Новости зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов.Ранее мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин требованиям исламской религии - халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Как сообщили ранее РИА Новости в муфтияте Татарстана, если он как-то применялся, то вакцина нехаляльная, и вопрос о допустимости ее использования мусульманами должны решать богословы."Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет", - сказал Аляутдинов.По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин."Также на этот счёт мы готовим богословско-правовое заключение - фетву", - пояснил муфтий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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новости - религия и мировоззрение, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, россия, здоровье - общество, ильдар аляутдинов, общество

Разработчики "Спутника V" заверили мусульман в халяльности вакцины

09:45 04.02.2021 (обновлено: 13:45 04.02.2021)
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник V)
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины "Спутник V" сведения о ее составе, по предварительным данным, ничего запрещённого для мусульман в них нет, рассказал РИА Новости зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов.
Ранее мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин требованиям исламской религии - халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Как сообщили ранее РИА Новости в муфтияте Татарстана, если он как-то применялся, то вакцина нехаляльная, и вопрос о допустимости ее использования мусульманами должны решать богословы.
Медик выездной бригады вакцинирует мужчину российским препаратом от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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"Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет", - сказал Аляутдинов.
По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.
"Также на этот счёт мы готовим богословско-правовое заключение - фетву", - пояснил муфтий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияРоссияЗдоровье - ОбществоИльдар АляутдиновОбщество
 
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