https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595959797.html

Разработчики "Спутника V" заверили мусульман в халяльности вакцины

Разработчики "Спутника V" заверили мусульман в халяльности вакцины

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины "Спутник V" сведения о ее составе, по предварительным данным, ничего... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:45

2021-02-04T09:45

2021-02-04T13:45

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины "Спутник V" сведения о ее составе, по предварительным данным, ничего запрещённого для мусульман в них нет, рассказал РИА Новости зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов.Ранее мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин требованиям исламской религии - халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Как сообщили ранее РИА Новости в муфтияте Татарстана, если он как-то применялся, то вакцина нехаляльная, и вопрос о допустимости ее использования мусульманами должны решать богословы."Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет", - сказал Аляутдинов.По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин."Также на этот счёт мы готовим богословско-правовое заключение - фетву", - пояснил муфтий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

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новости - религия и мировоззрение, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, россия, здоровье - общество, ильдар аляутдинов, общество