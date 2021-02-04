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https://ria.ru/20210204/utechka-1595946162.html
Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T04:49
2021-02-04T04:49
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ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости, Жанна Манукян. Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Находящиеся в настоящее время в Ухане эксперты ВОЗ в среду посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19.Он отметил, что гипотетически все бывает, "но, во-первых, нет никаких предпосылок, а во-первых, фактов, говорящих о том, что это оттуда пошло, тоже нет, ни косвенных, ни прямых".Он добавил, что это очень хороший институт с очень квалифицированным персоналом, они работают много лет, занимаются изучением разнообразия вирусов, в том числе коронавирусов, имеют много интересных результатов."Хорошая лаборатория, я бы сказал великолепная. Естественно, рассказывали, чем они занимаются, чем работают, все показали, все мы посмотрели", - добавил эксперт ВОЗ.С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ и в интернете неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Сам институт еще в январе прошлого года выступил с открытым письмом, в котором назвал этим предположения ложными слухами и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, пекин, китай, ухань

Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

04:49 04.02.2021
 
© REUTERS / China Daily CDICМедицинский работник в защитном костюме в больнице Уханя, Китай
Медицинский работник в защитном костюме в больнице Уханя, Китай - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© REUTERS / China Daily CDIC
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ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости, Жанна Манукян. Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Находящиеся в настоящее время в Ухане эксперты ВОЗ в среду посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19.
"Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь", - рассказал Дедков.
Он отметил, что гипотетически все бывает, "но, во-первых, нет никаких предпосылок, а во-первых, фактов, говорящих о том, что это оттуда пошло, тоже нет, ни косвенных, ни прямых".
Он добавил, что это очень хороший институт с очень квалифицированным персоналом, они работают много лет, занимаются изучением разнообразия вирусов, в том числе коронавирусов, имеют много интересных результатов.
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"Хорошая лаборатория, я бы сказал великолепная. Естественно, рассказывали, чем они занимаются, чем работают, все показали, все мы посмотрели", - добавил эксперт ВОЗ.
С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ и в интернете неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Сам институт еще в январе прошлого года выступил с открытым письмом, в котором назвал этим предположения ложными слухами и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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