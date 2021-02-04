В МИД блокировку телеканалов на Украине назвали политической цензурой
16:24 04.02.2021 (обновлено: 16:38 04.02.2021)
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Блокировка трех оппозиционных телеканалов на Украине является примером политической цензуры, идет в разрез с международными обязательствами Киева по защите свободы слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы считаем лишение указом главы государства трех украинских СМИ с солидной аудиторией вопиющим примером политической цензуры, недобросовестной конкуренции, идущей в разрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
В этой связи она напомнила о предвыборных обещаниях украинского президента Владимира Зеленского об уважении принципа языкового многообразия и свободы слова.
"Вопреки всему этому Украина продолжает скатываться к тоталитарной модели управления с насильственной украинизацией", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их страниц.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.