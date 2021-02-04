https://ria.ru/20210204/ukraina-1596031466.html

Минэнерго Украины призвало перейти на американское ядерное топливо

Минэнерго Украины призвало перейти на американское ядерное топливо

Киев должен перейти на американское ядерное топливо вместо российского, заявил исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко в ходе... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:36

2021-02-04T15:36

2021-02-04T16:28

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юрий витренко

westinghouse electric

сша

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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Киев должен перейти на американское ядерное топливо вместо российского, заявил исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко в ходе обсуждения национальной экономической стратегии до 2030 года.В 2014 году Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива из США на некоторые блоки АЭС до 2020 года. В январе 2019-го украинский министр энергетики отмечал, что доля энергоресурсов Westinghouse, используемых АЭС Украины, составляет 46%, но после 2021-го она будет превышать долю импортного топлива из России. По данным американской компании, ее топливо в том или ином соотношении используют на шести ядерных реакторах Украины.Эксперты неоднократно предупреждали, что решение Киева об использовании на своих атомных станциях топлива Westinghouse создает серьезные угрозы безопасности АЭС, построенных по советским проектам. Есть сомнения, что украинские АЭС смогут без инцидентов работать на американском топливе, заявляли в МИД России. Там также подчеркивали, что смена поставщика ставит под угрозу здоровье граждан Украины и народов Европы, а сделка демонстрирует неприемлемую спешку и игнорирование соображений ядерной безопасности.

https://ria.ru/20201015/eksperiment-1579824178.html

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сша

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россия, юрий витренко, westinghouse electric, сша, украина, в мире