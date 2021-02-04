Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/ukraina-1596025811.html
В Киеве националисты попытались взять штурмом офис телеканала "Наш"
В Киеве националисты попытались взять штурмом офис телеканала "Наш"
В Киеве у офиса телеканала "Наш" собрались украинские националисты. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:16
2021-02-04T20:56
александр ткаченко (украина)
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596089247_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2e1c771d74ee0aca06a2c2f02a2d939a.jpg
КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. В Киеве у офиса телеканала "Наш" собрались украинские националисты. Ранее журналисты телеканала "Наш" провели эфир в поддержку трех оппозиционных властям каналов, попавших под санкции.Как следует из трансляции с места событий, к зданию подошли несколько десятков представителей националистической организации "С14". После того как они заняли проезжую часть, произошли столкновения с дежурившими на месте силовиками. Полицейские задержали четырех человек.Затем на улицу вышли журналисты, между ними и националистами произошла перебранка. Представителей телеканала обвинили в пророссийской позиции. Лидер "С14" предложил им по десять тысяч долларов, если они уволятся с канала.После длительной перепалки радикалы стали расходиться. По данным полиции, сейчас ситуация у телеканала спокойная, его работу не блокируют.Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Эти СМИ критикуют Киев, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их каналов.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.В России считают, что решение президента Украины о санкциях не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/medvedchuk-1595989627.html
https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595859028.html
https://ria.ru/20210203/rasprava-1595776227.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Протест радикалов у здания телеканала "Наш" в Киеве
Полицейские задержали четырех участников акции возле телеканала "Наш" в Киеве, ситуация у здания вещателя спокойная, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
2021-02-04T15:16
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596089247_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_44e18f65db355318620acfd08da34428.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр ткаченко (украина), россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве националисты попытались взять штурмом офис телеканала "Наш"

15:16 04.02.2021 (обновлено: 20:56 04.02.2021)
 
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. В Киеве у офиса телеканала "Наш" собрались украинские националисты.
Ранее журналисты телеканала "Наш" провели эфир в поддержку трех оппозиционных властям каналов, попавших под санкции.
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 12:29
Медведчук назвал цель решения Зеленского о "телевизионных" санкциях
Как следует из трансляции с места событий, к зданию подошли несколько десятков представителей националистической организации "С14". После того как они заняли проезжую часть, произошли столкновения с дежурившими на месте силовиками. Полицейские задержали четырех человек.
Затем на улицу вышли журналисты, между ними и националистами произошла перебранка. Представителей телеканала обвинили в пророссийской позиции. Лидер "С14" предложил им по десять тысяч долларов, если они уволятся с канала.
"Отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям. В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции", — говорится в сообщении пресс-службы киевского управления Национальной полиции Украины.
После длительной перепалки радикалы стали расходиться. По данным полиции, сейчас ситуация у телеканала спокойная, его работу не блокируют.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 14:55
Зеленский назвал решение закрыть телеканалы юридически мотивированным
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Эти СМИ критикуют Киев, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их каналов.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
В России считают, что решение президента Украины о санкциях не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами.
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 01:10
Украинские телеканалы назвали санкции против их владельца "расправой"
 
Александр Ткаченко (Украина)РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
02:38Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Лента новостейМолния