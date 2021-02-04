https://ria.ru/20210204/ukraina-1596025811.html

В Киеве националисты попытались взять штурмом офис телеканала "Наш"

В Киеве националисты попытались взять штурмом офис телеканала "Наш"

В Киеве у офиса телеканала "Наш" собрались украинские националисты. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:16

2021-02-04T15:16

2021-02-04T20:56

александр ткаченко (украина)

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. В Киеве у офиса телеканала "Наш" собрались украинские националисты. Ранее журналисты телеканала "Наш" провели эфир в поддержку трех оппозиционных властям каналов, попавших под санкции.Как следует из трансляции с места событий, к зданию подошли несколько десятков представителей националистической организации "С14". После того как они заняли проезжую часть, произошли столкновения с дежурившими на месте силовиками. Полицейские задержали четырех человек.Затем на улицу вышли журналисты, между ними и националистами произошла перебранка. Представителей телеканала обвинили в пророссийской позиции. Лидер "С14" предложил им по десять тысяч долларов, если они уволятся с канала.После длительной перепалки радикалы стали расходиться. По данным полиции, сейчас ситуация у телеканала спокойная, его работу не блокируют.Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Эти СМИ критикуют Киев, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их каналов.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.В России считают, что решение президента Украины о санкциях не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/medvedchuk-1595989627.html

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595859028.html

https://ria.ru/20210203/rasprava-1595776227.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протест радикалов у здания телеканала "Наш" в Киеве Полицейские задержали четырех участников акции возле телеканала "Наш" в Киеве, ситуация у здания вещателя спокойная, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины. 2021-02-04T15:16 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ткаченко (украина), россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, владимир зеленский, киев, украина, в мире