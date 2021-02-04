https://ria.ru/20210204/ukraina-1596025811.html
В Киеве националисты попытались взять штурмом офис телеканала "Наш"
В Киеве националисты попытались взять штурмом офис телеканала "Наш"
В Киеве у офиса телеканала "Наш" собрались украинские националисты. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:16
2021-02-04T15:16
2021-02-04T20:56
александр ткаченко (украина)
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. В Киеве у офиса телеканала "Наш" собрались украинские националисты. Ранее журналисты телеканала "Наш" провели эфир в поддержку трех оппозиционных властям каналов, попавших под санкции.Как следует из трансляции с места событий, к зданию подошли несколько десятков представителей националистической организации "С14". После того как они заняли проезжую часть, произошли столкновения с дежурившими на месте силовиками. Полицейские задержали четырех человек.Затем на улицу вышли журналисты, между ними и националистами произошла перебранка. Представителей телеканала обвинили в пророссийской позиции. Лидер "С14" предложил им по десять тысяч долларов, если они уволятся с канала.После длительной перепалки радикалы стали расходиться. По данным полиции, сейчас ситуация у телеканала спокойная, его работу не блокируют.Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Эти СМИ критикуют Киев, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их каналов.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.В России считают, что решение президента Украины о санкциях не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/medvedchuk-1595989627.html
https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595859028.html
https://ria.ru/20210203/rasprava-1595776227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596089247_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_44e18f65db355318620acfd08da34428.jpg
Протест радикалов у здания телеканала "Наш" в Киеве
Полицейские задержали четырех участников акции возле телеканала "Наш" в Киеве, ситуация у здания вещателя спокойная, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
2021-02-04T15:16
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александр ткаченко (украина), россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, владимир зеленский, киев, украина, в мире
КИЕВ, 4 фев — РИА Новости.
В Киеве у офиса телеканала "Наш"
собрались украинские националисты.
Ранее журналисты телеканала "Наш" провели эфир в поддержку трех оппозиционных властям каналов, попавших под санкции.
Как следует из трансляции с места событий, к зданию подошли несколько десятков представителей националистической организации "С14". После того как они заняли проезжую часть, произошли столкновения с дежурившими на месте силовиками. Полицейские задержали четырех человек.
Затем на улицу вышли журналисты, между ними и националистами произошла перебранка. Представителей телеканала обвинили в пророссийской позиции. Лидер "С14" предложил им по десять тысяч долларов, если они уволятся с канала.
"Отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям. В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции", — говорится в сообщении пресс-службы киевского управления Национальной полиции Украины.
После длительной перепалки радикалы стали расходиться. По данным полиции, сейчас ситуация у телеканала спокойная, его работу не блокируют.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады
от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь
" Тараса Козака
. Эти СМИ критикуют Киев, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком
. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их каналов.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
В России
считают, что решение президента Украины о санкциях не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами.