На заблокированных на Украине телеканалах работали 643 журналиста
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, "112.Украина" и NewsOne
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На трех заблокированных украинских каналах работает 643 журналиста, владельцы телеканалов будут защищать их права, готовятся обращения в Верховный суд, Европейский суд по правам человека, международные организации, сообщил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но доступны в YouTube.
Медведчук заявил, что в ближайшие дни пройдет чрезвычайный съезд партии, где будет "утвержден комплекс мер по вопросу и протестных акций, и любого препятствования власти, возглавляемой Зеленским, по пути установления диктатуры и движения в сторону узурпации власти, которая сегодня уже в его действиях является очевидной".
"Мы активную позицию заняли по защите телеканалов. На трех каналах работает 1500 человек, 643 журналиста, мы будем защищать их права. Сейчас готовится обращение в Верховный суд. Не может быть сегодня санкций в отношении граждан Украины и юридических лиц", - сказал Медведчук в интервью программе "Браты" на канале RT Россия.
"Кроме Верховного суда мы будем обращаться в экстренном порядке к предусмотренной процедуре рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. Эти документы тоже готовятся. Мы обращаемся во все международные организации, посольства в Украине других государств. Все это сейчас готовится международным отделом, представителями нашей партии, нашей партии в парламенте", - добавил он.