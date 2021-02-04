https://ria.ru/20210204/ukraina-1595980071.html

На заблокированных на Украине телеканалах работали 643 журналиста

На заблокированных на Украине телеканалах работали 643 журналиста

На трех заблокированных украинских каналах работает 643 журналиста, владельцы телеканалов будут защищать их права, готовятся обращения в Верховный суд,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:54

2021-02-04T11:54

2021-02-04T11:54

россия

zik (телеканал)

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

newsone

112 украина

виктор медведчук

европейский суд по правам человека

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На трех заблокированных украинских каналах работает 643 журналиста, владельцы телеканалов будут защищать их права, готовятся обращения в Верховный суд, Европейский суд по правам человека, международные организации, сообщил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но доступны в YouTube.Медведчук заявил, что в ближайшие дни пройдет чрезвычайный съезд партии, где будет "утвержден комплекс мер по вопросу и протестных акций, и любого препятствования власти, возглавляемой Зеленским, по пути установления диктатуры и движения в сторону узурпации власти, которая сегодня уже в его действиях является очевидной"."Мы активную позицию заняли по защите телеканалов. На трех каналах работает 1500 человек, 643 журналиста, мы будем защищать их права. Сейчас готовится обращение в Верховный суд. Не может быть сегодня санкций в отношении граждан Украины и юридических лиц", - сказал Медведчук в интервью программе "Браты" на канале RT Россия."Кроме Верховного суда мы будем обращаться в экстренном порядке к предусмотренной процедуре рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. Эти документы тоже готовятся. Мы обращаемся во все международные организации, посольства в Украине других государств. Все это сейчас готовится международным отделом, представителями нашей партии, нашей партии в парламенте", - добавил он.

https://ria.ru/20210203/rasprava-1595776227.html

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595809903.html

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россия, zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, 112 украина , виктор медведчук, европейский суд по правам человека, владимир зеленский, украина, в мире