https://ria.ru/20210204/ukraina-1595978595.html
Канада поддержала блокировку трех украинских телеканалов
Канада поддержала блокировку трех украинских телеканалов
Канада поддерживает решение украинских властей о санкциях против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, сообщила в четверг пресс-служба канадского посольства РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:46
2021-02-04T11:46
2021-02-04T11:46
zik (телеканал)
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
newsone
112 украина
виктор медведчук
youtube
владимир зеленский
канада
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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Канада поддерживает решение украинских властей о санкциях против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, сообщила в четверг пресс-служба канадского посольства в Киеве."Канада признает, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для обеспечении суверенитета при сохранении свободы прессы", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.В РФ считают, что решение президента Украины о санкциях не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами.
https://ria.ru/20210204/telekanaly-1595973993.html
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zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, 112 украина , виктор медведчук, youtube, владимир зеленский, канада, украина, в мире