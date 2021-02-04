Посол Великобритании в Киеве приветствовала блокировку трех телеканалов
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение о санкциях против телеканалов "112.Украина", ZIK и NewsOne.
"Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - написала посол в Twitter в четверг.
I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to 🇺🇦. I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.