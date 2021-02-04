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Посол Великобритании в Киеве приветствовала блокировку трех телеканалов
Посол Великобритании в Киеве приветствовала блокировку трех телеканалов
Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение о санкциях против телеканалов "112.Украина", ZIK и NewsOne. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:08
2021-02-04T10:08
zik (телеканал)
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
newsone
112 украина
виктор медведчук
владимир зеленский
великобритания
украина
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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение о санкциях против телеканалов "112.Украина", ZIK и NewsOne."Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - написала посол в Twitter в четверг.Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210203/youtube-1595923888.html
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zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире

Посол Великобритании в Киеве приветствовала блокировку трех телеканалов

10:08 04.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение о санкциях против телеканалов "112.Украина", ZIK и NewsOne.
"Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - написала посол в Twitter в четверг.
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 20:29
Минкульт Украины направил в YouTube запрос о блокировке трех телеканалов
 
ZIK (телеканал)Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакNewsOne112 УкраинаВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаВ мире
 
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