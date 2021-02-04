https://ria.ru/20210204/ukraina-1595962418.html

Посол Великобритании в Киеве приветствовала блокировку трех телеканалов

Посол Великобритании в Киеве приветствовала блокировку трех телеканалов

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение о санкциях против телеканалов "112.Украина", ZIK и NewsOne. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:08

2021-02-04T10:08

2021-02-04T10:08

zik (телеканал)

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

newsone

112 украина

виктор медведчук

владимир зеленский

великобритания

украина

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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение о санкциях против телеканалов "112.Украина", ZIK и NewsOne."Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - написала посол в Twitter в четверг.Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/youtube-1595923888.html

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире