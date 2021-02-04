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По всей Украине наблюдается критическая ситуация с запасами угля на ТЭС
По всей Украине наблюдается критическая ситуация с запасами угля на ТЭС
Ситуация с запасами угля на ТЭС по всей Украине критическая, это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T01:31
2021-02-04T01:31
укрэнерго
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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Ситуация с запасами угля на ТЭС по всей Украине критическая, это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света, сообщила пресс-служба национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).В НКРЭКУ уточнили, что, по данным НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 уменьшились в 5,7 раза - до 436,8 тысяч тонн. "Сорок восемь процентов запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС", - уточнили в комиссии.Вместе с тем, по данным министерства энергетики Украины, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тысяч тонн (291 тысяч тонн - газового угля и 140,9 тысяч тонн - антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 (2,4 миллиона тонн)."Согласно пункту 40 лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в НКРЭКУ.
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укрэнерго, киев, украина

По всей Украине наблюдается критическая ситуация с запасами угля на ТЭС

01:31 04.02.2021
 
© Фото : Maksim SidorovЗмиевская тепловая электрическая станция
Змиевская тепловая электрическая станция - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : Maksim Sidorov
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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Ситуация с запасами угля на ТЭС по всей Украине критическая, это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света, сообщила пресс-служба национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей", - сообщается на сайте комиссии.
В НКРЭКУ уточнили, что, по данным НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 уменьшились в 5,7 раза - до 436,8 тысяч тонн. "Сорок восемь процентов запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС", - уточнили в комиссии.
Вместе с тем, по данным министерства энергетики Украины, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тысяч тонн (291 тысяч тонн - газового угля и 140,9 тысяч тонн - антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 (2,4 миллиона тонн).
"Согласно пункту 40 лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в НКРЭКУ.
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