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Житель Комсомольска-на-Амуре получил 17 лет колонии за убийство братьев
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 17 лет колонии за убийство братьев
Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство двух братьев, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:33
2021-02-04T11:21
россия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 4 фев — РИА Новости. Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство двух братьев, сообщает прокуратура Хабаровского края.Суд установил, что в феврале трое мужчин, находясь в квартире одного из потерпевших, распивали спиртное. Случилась пьяная ссора, началась драка. Мужчина начал избивать своих братьев, в том числе по голове. По результатам экспертизы потерпевшим нанесено около 70 ударов руками и ногами, от которых впоследствии оба скончались. Обвиняемый с места преступления скрылся."Сегодня приговором Хабаровского краевого суда осужден 36-летний житель Комсомольска-на-Амуре за совершение преступления по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). Виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", — сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что подсудимый вину в умышленном убийстве не признал, ссылаясь на причинение телесных повреждений в состоянии необходимой обороны.С осужденного в счет возмещения причиненного вреда взыскан один миллион рублей.
https://ria.ru/20210204/ubiystvo-1595943312.html
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россия
комсомольск-на-амуре
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россия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 17 лет колонии за убийство братьев

09:33 04.02.2021 (обновлено: 11:21 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ХАБАРОВСК, 4 фев — РИА Новости. Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство двух братьев, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд установил, что в феврале трое мужчин, находясь в квартире одного из потерпевших, распивали спиртное. Случилась пьяная ссора, началась драка. Мужчина начал избивать своих братьев, в том числе по голове. По результатам экспертизы потерпевшим нанесено около 70 ударов руками и ногами, от которых впоследствии оба скончались. Обвиняемый с места преступления скрылся.
Наталья Тушинская - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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"Сегодня приговором Хабаровского краевого суда осужден 36-летний житель Комсомольска-на-Амуре за совершение преступления по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). Виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", — сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что подсудимый вину в умышленном убийстве не признал, ссылаясь на причинение телесных повреждений в состоянии необходимой обороны.
С осужденного в счет возмещения причиненного вреда взыскан один миллион рублей.
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РоссияКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
 
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