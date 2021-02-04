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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/turtsiya-1595987769.html
Турция готова производить "Спутник V" для своих нужд и экспорта
Турция готова производить "Спутник V" для своих нужд и экспорта
В Турции намерены наладить производство российской вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:25
2021-02-04T12:25
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
турция
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АНТАКЬЯ, 4 фев - РИА Новости. В Турции намерены наладить производство российской вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта, заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран.Как ранее сообщили РИА Новости в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Оран в интервью агентству DHA заявил, что соглашение с РФПИ подписала в августе прошлого года его компания."В Турции нет проблем с количеством вакцин, которые могут быть произведены. Есть несколько площадок, где можно наладить производство вакцин. Его объем будет зависеть от потребности в них населения нашей страны и для экспорта в другие страны по их запросу, все это будет высчитываться", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ближайшее время ожидается приезд в Турцию еще одной делегации из России, которая обсудит вопрос о передаче технологии, до окончания этого процесса дату начала производства вакцины назвать затруднительно."Для этого должен быть завершен процесс передачи технологии, и мы должны закончить все необходимые процедуры в минздраве по регистрации российской вакцины. Мы уже дошли здесь до финального этапа. Одобрение министерства – это обязательное условие для начала производства", - добавил Оран.Научный журнал The Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, турция

Турция готова производить "Спутник V" для своих нужд и экспорта

12:25 04.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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АНТАКЬЯ, 4 фев - РИА Новости. В Турции намерены наладить производство российской вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта, заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран.
Как ранее сообщили РИА Новости в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Оран в интервью агентству DHA заявил, что соглашение с РФПИ подписала в августе прошлого года его компания.
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10:31
В Германии заявили, что вакцина "Спутник V" действительно удивила Запад
"В Турции нет проблем с количеством вакцин, которые могут быть произведены. Есть несколько площадок, где можно наладить производство вакцин. Его объем будет зависеть от потребности в них населения нашей страны и для экспорта в другие страны по их запросу, все это будет высчитываться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшее время ожидается приезд в Турцию еще одной делегации из России, которая обсудит вопрос о передаче технологии, до окончания этого процесса дату начала производства вакцины назвать затруднительно.
"Для этого должен быть завершен процесс передачи технологии, и мы должны закончить все необходимые процедуры в минздраве по регистрации российской вакцины. Мы уже дошли здесь до финального этапа. Одобрение министерства – это обязательное условие для начала производства", - добавил Оран.
Научный журнал The Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetТурция
 
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