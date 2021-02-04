https://ria.ru/20210204/turtsiya-1595987769.html

Турция готова производить "Спутник V" для своих нужд и экспорта

Турция готова производить "Спутник V" для своих нужд и экспорта

В Турции намерены наладить производство российской вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:25

2021-02-04T12:25

2021-02-04T12:25

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595484271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cffd6248737da05fe2eb69b134733433.jpg

АНТАКЬЯ, 4 фев - РИА Новости. В Турции намерены наладить производство российской вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта, заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран.Как ранее сообщили РИА Новости в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Оран в интервью агентству DHA заявил, что соглашение с РФПИ подписала в августе прошлого года его компания."В Турции нет проблем с количеством вакцин, которые могут быть произведены. Есть несколько площадок, где можно наладить производство вакцин. Его объем будет зависеть от потребности в них населения нашей страны и для экспорта в другие страны по их запросу, все это будет высчитываться", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ближайшее время ожидается приезд в Турцию еще одной делегации из России, которая обсудит вопрос о передаче технологии, до окончания этого процесса дату начала производства вакцины назвать затруднительно."Для этого должен быть завершен процесс передачи технологии, и мы должны закончить все необходимые процедуры в минздраве по регистрации российской вакцины. Мы уже дошли здесь до финального этапа. Одобрение министерства – это обязательное условие для начала производства", - добавил Оран.Научный журнал The Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sputnik-1595965368.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, турция