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Байден официально выдвинул кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ
Байден официально выдвинул кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ
Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, сообщил Белый дом. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T02:20
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вашингтон
уильям бернс
фонд карнеги
джо байден
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, сообщил Белый дом.Кандидатуру должен рассмотреть сенат.Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе дослужился до заместителя госсекретаря. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.
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вашингтон, уильям бернс, фонд карнеги, джо байден, москва, сша, в мире

Байден официально выдвинул кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ

02:20 04.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУильям Бернс
Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, сообщил Белый дом.
Кандидатуру должен рассмотреть сенат.
Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе дослужился до заместителя госсекретаря. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.
Президент США Джо Байден подписывает документы в Президентской комнате Капитолия США после церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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ВашингтонУильям БернсФонд КарнегиДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
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