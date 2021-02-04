https://ria.ru/20210204/tsru-1595943688.html

Байден официально выдвинул кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ

Байден официально выдвинул кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ

Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, сообщил Белый дом. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T02:20

2021-02-04T02:20

2021-02-04T02:20

вашингтон

уильям бернс

фонд карнеги

джо байден

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/58/1557265886_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_41335d79752069605d16b3941df6e604.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, сообщил Белый дом.Кандидатуру должен рассмотреть сенат.Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе дослужился до заместителя госсекретаря. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.

https://ria.ru/20210120/naznacheniya-1593927955.html

вашингтон

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, уильям бернс, фонд карнеги, джо байден, москва, сша, в мире