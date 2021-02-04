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Байден официально выдвинул кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ
Байден официально выдвинул кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ
Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, сообщил Белый дом. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T02:20
2021-02-04T02:20
2021-02-04T02:20
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, сообщил Белый дом.Кандидатуру должен рассмотреть сенат.Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе дослужился до заместителя госсекретаря. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.
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