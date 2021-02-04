Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/tseny-1596047566.html
Минэкономразвития озвучило позицию по госрегулированию цен
Минэкономразвития озвучило позицию по госрегулированию цен
Экономические меры, принятые правительством для стабилизации цен на продукты в России, не сразу отражаются на розничной стоимости товаров, однако к... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:52
2021-02-04T17:04
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595973404_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_e4af469588499458b80e6d0019f5a45d.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экономические меры, принятые правительством для стабилизации цен на продукты в России, не сразу отражаются на розничной стоимости товаров, однако к госрегулированию цен возвращаться очень не хочется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля - экспортная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.
https://ria.ru/20210204/tseny-1596006335.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595973404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de5fa1cfec2552439f23534974661dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Минэкономразвития озвучило позицию по госрегулированию цен

16:52 04.02.2021 (обновлено: 17:04 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экономические меры, принятые правительством для стабилизации цен на продукты в России, не сразу отражаются на розничной стоимости товаров, однако к госрегулированию цен возвращаться очень не хочется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Эффект от наших решений в конечные цены - он виден не сразу. Это достаточно длительный процесс, если мы не хотим, конечно, возвращаться к государственному регулированию цен. А мы этого очень не хотим, мы считаем это вредным для экономики. Все-таки мы должны преодолевать эту ситуацию экономическими методами", - сказал Решетников на брифинге.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля - экспортная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.
Рынок на воде в провинции Канчанабури, Таиланд - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 13:46
В ООН заявили о рекордном росте цен на продовольствие в мире
 
РоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
02:38Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Лента новостейМолния