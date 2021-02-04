https://ria.ru/20210204/tseny-1596047566.html

Минэкономразвития озвучило позицию по госрегулированию цен

Минэкономразвития озвучило позицию по госрегулированию цен

Экономические меры, принятые правительством для стабилизации цен на продукты в России, не сразу отражаются на розничной стоимости товаров, однако к... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:52

2021-02-04T16:52

2021-02-04T17:04

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экономические меры, принятые правительством для стабилизации цен на продукты в России, не сразу отражаются на розничной стоимости товаров, однако к госрегулированию цен возвращаться очень не хочется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля - экспортная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.

https://ria.ru/20210204/tseny-1596006335.html

россия

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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика