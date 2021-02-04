Минэкономразвития озвучило позицию по госрегулированию цен
16:52 04.02.2021 (обновлено: 17:04 04.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экономические меры, принятые правительством для стабилизации цен на продукты в России, не сразу отражаются на розничной стоимости товаров, однако к госрегулированию цен возвращаться очень не хочется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Эффект от наших решений в конечные цены - он виден не сразу. Это достаточно длительный процесс, если мы не хотим, конечно, возвращаться к государственному регулированию цен. А мы этого очень не хотим, мы считаем это вредным для экономики. Все-таки мы должны преодолевать эту ситуацию экономическими методами", - сказал Решетников на брифинге.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля - экспортная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.