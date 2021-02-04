https://ria.ru/20210204/tseny-1596006335.html

В ООН заявили о рекордном росте цен на продовольствие в мире

В ООН заявили о рекордном росте цен на продовольствие в мире

Общий индекс цен на продовольственные товары в январе вырос в годовом выражении на 4,7 пункта, или на 4,3%, до 113,3 пункта, индикатор растет уже восьмой месяц... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:46

2021-02-04T13:46

2021-02-04T13:46

fao

продовольственная и сельскохозяйственная организация оон

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155142/69/1551426959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b605c59b56de5d1edb848574f3b5211.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Общий индекс цен на продовольственные товары в январе вырос в годовом выражении на 4,7 пункта, или на 4,3%, до 113,3 пункта, индикатор растет уже восьмой месяц подряд и достиг максимума с июля 2014 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).FAO фиксирует рост стоимости всех категорий товаров, наиболее заметно - на сахар, зерновые и растительные масла. Так, индекс цен на сахар поднялся на 7 пунктов (8,1%), до 94,2 пункта, до рекорда с мая 2017 года. Рост цен объясняется ожиданиями снижения предложения на основе видов на урожай в ЕС, РФ и Таиланде и из-за засушливой погоды в Южной Америке, а также недавним удорожанием нефти и укреплением бразильского реала к доллару. Бразилия - крупнейший в мире экспортер сахара.Индекс цен на зерновые в январе поднялся на 8,3 пункта в месячном выражении, или на 7,1%, до 124,2 пункта. Отмечается резкий рост мировых цен на кукурузу из-за общего снижения предложения, а также в связи с засушливой погодой в Южной Америке. Как указывает FAO, подорожала и пшеница, в том числе из-за "ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое".Индекс цен на растительные масла поднялся к декабрю на 7,7 пункта (5,8%) и составил 138,8 пункта - это самый высокий уровень с мая 2012 года. Индекс растет восьмой месяц подряд при удорожании пальмового, соевого и подсолнечного масел, говорится в релизе. Пальмовое масло подорожало из-за низких объёмов производства в Индонезии и Малайзии, а длительные забастовки в Аргентине и сокращение экспортного предложения подтолкнули вверх цены на соевое масло. Подсолнечное масло дорожает вследствие невысокого урожая, также отмечает FAO.Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 1,7 пункта (1,6%), до 111 пунктов. Подорожало сливочное масло и цельное сухое молоко вследствие больших закупок в Китай перед празднованием там лунного Нового года и сезонного снижения поставок из Новой Зеландии. При этом подешевел сыр на фоне низких продаж в Европе и роста его запасов в США.Индекс цен FAO на мясо составил 96 пунктов (рост на 0,9 пункта, или на 1%), показатель растет четвертый месяц подряд. Организация отмечает рост цен на все виды мяса, сильнее всего - на мясо птицы, особенно в Бразилии, при активном спросе и ограничении экспорта из стран Европы.

https://ria.ru/20210125/rynok-1594520776.html

https://ria.ru/20201226/velikobritaniya-1590975684.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

fao, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон, оон, в мире