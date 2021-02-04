https://ria.ru/20210204/tseny-1595976743.html

Минэкономразвития отчиталось о ценах на сахар и масло

Минэкономразвития отчиталось о ценах на сахар и масло

Соглашения о стабилизации цен на внутреннем рынке достигли целей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:34

2021-02-04T11:34

2021-02-04T14:12

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589111252_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_0f76782cc55a533711d2e2da59590b62.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на внутреннем рынке достигли целей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.Решетников подчеркнул, что повышение цен угрожает росту доходов россиян и макроэкономической стабильности в целом.Путин, в свою очередь, отметил, что правительство должно продолжать контролировать ситуацию в стране."Но в конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты", — подчеркнул президент.Правительство в декабре заключило с участниками рынка соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. До апреля предельные оптовые и розничные цены на сахар закрепились на отметке 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.По данным Росстата на 1 февраля, цены на масло и сахар снижались две недели подряд. Кроме того, подешевели рис и ржаной хлеб, тогда как стоимость хлеба и булок из пшеничной муки, а также макарон для конечного потребителя не изменилась.

https://ria.ru/20210114/tseny-1592953649.html

https://ria.ru/20210204/sakhar-1595953864.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин