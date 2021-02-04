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Минэкономразвития отчиталось о ценах на сахар и масло
Минэкономразвития отчиталось о ценах на сахар и масло
Соглашения о стабилизации цен на внутреннем рынке достигли целей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:34
2021-02-04T14:12
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на внутреннем рынке достигли целей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.Решетников подчеркнул, что повышение цен угрожает росту доходов россиян и макроэкономической стабильности в целом.Путин, в свою очередь, отметил, что правительство должно продолжать контролировать ситуацию в стране."Но в конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты", — подчеркнул президент.Правительство в декабре заключило с участниками рынка соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. До апреля предельные оптовые и розничные цены на сахар закрепились на отметке 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.По данным Росстата на 1 февраля, цены на масло и сахар снижались две недели подряд. Кроме того, подешевели рис и ржаной хлеб, тогда как стоимость хлеба и булок из пшеничной муки, а также макарон для конечного потребителя не изменилась.
https://ria.ru/20210114/tseny-1592953649.html
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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин

Минэкономразвития отчиталось о ценах на сахар и масло

11:34 04.02.2021 (обновлено: 14:12 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на внутреннем рынке достигли целей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", — сказал министр.

Решетников подчеркнул, что повышение цен угрожает росту доходов россиян и макроэкономической стабильности в целом.
Путин, в свою очередь, отметил, что правительство должно продолжать контролировать ситуацию в стране.
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Эксперт рассказал об ожиданиях по росту цен на сахар и масло в 2021 году
"Но в конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты", — подчеркнул президент.
Правительство в декабре заключило с участниками рынка соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. До апреля предельные оптовые и розничные цены на сахар закрепились на отметке 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.
По данным Росстата на 1 февраля, цены на масло и сахар снижались две недели подряд. Кроме того, подешевели рис и ржаной хлеб, тогда как стоимость хлеба и булок из пшеничной муки, а также макарон для конечного потребителя не изменилась.
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РоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир Путин
 
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