https://ria.ru/20210204/telekanaly-1596041276.html
МИД осудил блокировку трех украинских телеканалов
МИД осудил блокировку трех украинских телеканалов
Блокировка Киевом телеканалов - это вопиющий факт наступления на свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:23
2021-02-04T16:23
2021-02-04T16:32
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Блокировка Киевом телеканалов - это вопиющий факт наступления на свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Действительно вопиющий факт наступления на свободу слова", - сказала она на брифинге в четверг."Киевские власти дурят свой народ, как могут. Мы неоднократно говорили о неприемлемом поведении официального Киева в отношении российских средств массовой информации, интернет-сайтов, печатной продукции, даже детских книг – они запрещаются под предлогом противодействия мнимой угрозе и пропаганды со стороны России. Но теперь репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко, мне кажется, ее просто не остановить, потому что речь идет уже об украинских источниках информации, которые занимают для правящей элиты неудобную позицию", - отметила Захарова.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их страниц.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.В РФ считают, что решение президента Украины о санкциях не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами.
https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595802978.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Блокировка Киевом
телеканалов - это вопиющий факт наступления на свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Действительно вопиющий факт наступления на свободу слова", - сказала она на брифинге в четверг.
"Киевские власти дурят свой народ, как могут. Мы неоднократно говорили о неприемлемом поведении официального Киева в отношении российских средств массовой информации, интернет-сайтов, печатной продукции, даже детских книг – они запрещаются под предлогом противодействия мнимой угрозе и пропаганды со стороны России. Но теперь репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко, мне кажется, ее просто не остановить, потому что речь идет уже об украинских источниках информации, которые занимают для правящей элиты неудобную позицию", - отметила Захарова.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский
своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина
", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады
от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь
" Тараса Козака
, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком
. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube
. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко
заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их страниц.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
В РФ считают, что решение президента Украины о санкциях не имеет ничего общего ни с общечеловеческими, ни с европейскими ценностями и стандартами.