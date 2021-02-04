https://ria.ru/20210204/telekanaly-1595973993.html

Медведчук заявил, что за решением Зеленского закрыть каналы стоят США

Медведчук заявил, что за решением Зеленского закрыть каналы стоят США

Президент Украины Владимир Зеленский своим решением о санкциях против ряда украинских телеканалов хочет зачистить информационное и политическое вещание, за этим РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:18

2021-02-04T11:18

2021-02-04T11:25

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим решением о санкциях против ряда украинских телеканалов хочет зачистить информационное и политическое вещание, за этим его решением стоят США, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube."Конечно, (Зеленскому) надо зачистить информационное и политическое вещание, потому что оно ему серьезно мешало все это время, рассказывая правду и общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками", - сказал Медведчук в интервью программе "Браты" на канале RT Россия."То, что в этом замешаны США и Вашингтон, я не сомневаюсь, потому что Вашингтон ввел внешнее управление с 2014 года. Оно удачно (в кавычках) развивалось при (экс-президенте Украины Петре - ред.) Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет реализовывать политику внешнего управления, она приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа", - пояснил он.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/ssha-1595890149.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/-zelenskiy-1595516974.html

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сша, украина, в мире, политика