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https://ria.ru/20210204/teatr-1595975602.html
Депкульт сменил в Театре на Малой Бронной директора
Депкульт сменил в Театре на Малой Бронной директора
Директором московского Театра на Малой Бронной назначена Елена Мироненко, на этом посту она сменит Константина Чернышева, сообщила пресс-служба театра. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:27
2021-02-04T11:27
культура
театр
новости культуры
константин богомолов
театр на малой бронной
москва
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Директором московского Театра на Малой Бронной назначена Елена Мироненко, на этом посту она сменит Константина Чернышева, сообщила пресс-служба театра."Константин Чернышев покидает пост директора Театра на Малой Бронной. Приказом департамента культуры города Москвы в должность директора Театра на Малой Бронной вступает Елена Мироненко", - говорится в сообщении пресс-службы.Художественный руководитель театра Константин Богомолов от лица театра выразил благодарность Чернышеву за многолетний труд."Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии, и поэтому сегодня в неуклонно обновляемую команду Театра на Малой Бронной приходит Елена Николаевна Мироненко. Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города", - сказал Богомолов, которого процитировали в пресс-службе.Мироненко окончила факультет культурологии Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Была директором Музея геологии Центральной Сибири GEOS, руководила координационным советом по туризму Сибирского федерального округа при Минкультуры РФ, занимала пост министра культуры Красноярского края, затем возглавляла музейный комплекс "Дорога Памяти" главного храма Вооруженных сил РФ.
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театр, новости культуры, константин богомолов, театр на малой бронной, москва

Депкульт сменил в Театре на Малой Бронной директора

11:27 04.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичВход в здание Театра на Малой Бронной
Вход в здание Театра на Малой Бронной - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Директором московского Театра на Малой Бронной назначена Елена Мироненко, на этом посту она сменит Константина Чернышева, сообщила пресс-служба театра.
"Константин Чернышев покидает пост директора Театра на Малой Бронной. Приказом департамента культуры города Москвы в должность директора Театра на Малой Бронной вступает Елена Мироненко", - говорится в сообщении пресс-службы.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор театра на Малой Бронной Константин Чернышев и художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов (справа) на традиционном сборе труппы Московского драматического театра на Малой Бронной перед началом нового сезона.
Директор театра на Малой Бронной Константин Чернышев и художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов (справа) на традиционном сборе труппы Московского драматического театра на Малой Бронной перед началом нового сезона. - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Директор театра на Малой Бронной Константин Чернышев и художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов (справа) на традиционном сборе труппы Московского драматического театра на Малой Бронной перед началом нового сезона.
Художественный руководитель театра Константин Богомолов от лица театра выразил благодарность Чернышеву за многолетний труд.
"Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии, и поэтому сегодня в неуклонно обновляемую команду Театра на Малой Бронной приходит Елена Николаевна Мироненко. Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города", - сказал Богомолов, которого процитировали в пресс-службе.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЕлена Мироненко на презентации XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Москве.
Елена Мироненко на презентации XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Елена Мироненко на презентации XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Москве.
Мироненко окончила факультет культурологии Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Была директором Музея геологии Центральной Сибири GEOS, руководила координационным советом по туризму Сибирского федерального округа при Минкультуры РФ, занимала пост министра культуры Красноярского края, затем возглавляла музейный комплекс "Дорога Памяти" главного храма Вооруженных сил РФ.
Актеры Павел Шевандо (слева) в роли учителя музыки и театра и Павел Чернышев в роли учителя танцев в сцене из спектакля Мольер, avec amour в Московском театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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КультураТеатрНовости культурыКонстантин БогомоловТеатр на Малой БроннойМосква
 
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