https://ria.ru/20210204/teatr-1595975602.html

Депкульт сменил в Театре на Малой Бронной директора

Депкульт сменил в Театре на Малой Бронной директора

Директором московского Театра на Малой Бронной назначена Елена Мироненко, на этом посту она сменит Константина Чернышева, сообщила пресс-служба театра. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:27

2021-02-04T11:27

2021-02-04T11:27

культура

театр

новости культуры

константин богомолов

театр на малой бронной

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595972374_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_682296a20d4f569cc34ff14c087f1252.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Директором московского Театра на Малой Бронной назначена Елена Мироненко, на этом посту она сменит Константина Чернышева, сообщила пресс-служба театра."Константин Чернышев покидает пост директора Театра на Малой Бронной. Приказом департамента культуры города Москвы в должность директора Театра на Малой Бронной вступает Елена Мироненко", - говорится в сообщении пресс-службы.Художественный руководитель театра Константин Богомолов от лица театра выразил благодарность Чернышеву за многолетний труд."Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии, и поэтому сегодня в неуклонно обновляемую команду Театра на Малой Бронной приходит Елена Николаевна Мироненко. Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города", - сказал Богомолов, которого процитировали в пресс-службе.Мироненко окончила факультет культурологии Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Была директором Музея геологии Центральной Сибири GEOS, руководила координационным советом по туризму Сибирского федерального округа при Минкультуры РФ, занимала пост министра культуры Красноярского края, затем возглавляла музейный комплекс "Дорога Памяти" главного храма Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20210201/teatr-1594985967.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, константин богомолов, театр на малой бронной, москва