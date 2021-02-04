Депкульт сменил в Театре на Малой Бронной директора
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Директором московского Театра на Малой Бронной назначена Елена Мироненко, на этом посту она сменит Константина Чернышева, сообщила пресс-служба театра.
"Константин Чернышев покидает пост директора Театра на Малой Бронной. Приказом департамента культуры города Москвы в должность директора Театра на Малой Бронной вступает Елена Мироненко", - говорится в сообщении пресс-службы.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор театра на Малой Бронной Константин Чернышев и художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов (справа) на традиционном сборе труппы Московского драматического театра на Малой Бронной перед началом нового сезона.
Директор театра на Малой Бронной Константин Чернышев и художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов (справа) на традиционном сборе труппы Московского драматического театра на Малой Бронной перед началом нового сезона.
Художественный руководитель театра Константин Богомолов от лица театра выразил благодарность Чернышеву за многолетний труд.
"Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии, и поэтому сегодня в неуклонно обновляемую команду Театра на Малой Бронной приходит Елена Николаевна Мироненко. Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города", - сказал Богомолов, которого процитировали в пресс-службе.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЕлена Мироненко на презентации XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Москве.
Елена Мироненко на презентации XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Москве.
Мироненко окончила факультет культурологии Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Была директором Музея геологии Центральной Сибири GEOS, руководила координационным советом по туризму Сибирского федерального округа при Минкультуры РФ, занимала пост министра культуры Красноярского края, затем возглавляла музейный комплекс "Дорога Памяти" главного храма Вооруженных сил РФ.