Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210204/tailand-1596030979.html
Таиланд разрешит вакцинированным туристам отказаться от карантина
Таиланд разрешит вакцинированным туристам отказаться от карантина
Турбизнес популярного у отдыхающих тайского острова Пхукет на собственные средства готов вакцинировать местное население, чтобы получить разрешение на прием... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:29
2021-02-04T17:29
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156012/57/1560125799_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6cb8b850648202a5171243b9a70553bd.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Турбизнес популярного у отдыхающих тайского острова Пхукет на собственные средства готов вакцинировать местное население, чтобы получить разрешение на прием путешественников хотя бы к будущему зимнему сезону, сообщает АТОР.Власти острова разрабатывают план перезапуска международного туризма с 1 октября 2021 года. Программа, которая получила название "Phuket First October", подразумевает частную вакцинацию от коронавируса 70 процентов (это 250 тысяч) жителей старше 18 лет, не дожидаясь решения правительства. Средства на эти цели готовы собрать более десятка бизнес-групп, Торговая палата и Туристическая ассоциация Пхукета. По замыслу предпринимателей, массовая вакцинация местных жителей позволит безопасно открыть регион для иностранных гостей, как только островное население добьется коллективного иммунитета.Кроме того, прививки дадут возможность отменить обязательный двухнедельный карантин, который является серьезным препятствием для многих потенциальных путешественников.Согласно плану "Phuket First October", туриндустрия Пхукета будет импортировать вакцины через частные фирмы. Предположительно это будет китайская вакцина Sinovac, которая, как ожидается, может получить одобрение тайским регулирующим органом в феврале.По расчетам правительства Таиланда, в результате массовой вакцинации от коронавируса коллективный иммунитет в стране будет достигнут к 2022 году. Соответственно, Пхукет хочет провести прививочную кампанию среди первых."Если нам придется ждать, мы не выживем", — заявил местным СМИ Пхукета Бхуммикитти Руктаенгама, президент туристической ассоциации Пхукета.Более ранняя инициатива по открытию острова для иностранных посетителей, реализованная в октябре, должного интереса со стороны туристов не вызвала. Желающих отбывать двухнедельную изоляцию нашлось немного. В основном, на такой длительный карантин соглашались китайские гости.
https://ria.ru/20190927/1559095380.html
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156012/57/1560125799_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_c105b60948a2aa6d1f893b6f5485ce56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, вакцинация

Таиланд разрешит вакцинированным туристам отказаться от карантина

17:29 04.02.2021
 
© Фото : Александр АндреевТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Турбизнес популярного у отдыхающих тайского острова Пхукет на собственные средства готов вакцинировать местное население, чтобы получить разрешение на прием путешественников хотя бы к будущему зимнему сезону, сообщает АТОР.
Власти острова разрабатывают план перезапуска международного туризма с 1 октября 2021 года. Программа, которая получила название "Phuket First October", подразумевает частную вакцинацию от коронавируса 70 процентов (это 250 тысяч) жителей старше 18 лет, не дожидаясь решения правительства.
Средства на эти цели готовы собрать более десятка бизнес-групп, Торговая палата и Туристическая ассоциация Пхукета. По замыслу предпринимателей, массовая вакцинация местных жителей позволит безопасно открыть регион для иностранных гостей, как только островное население добьется коллективного иммунитета.
Кроме того, прививки дадут возможность отменить обязательный двухнедельный карантин, который является серьезным препятствием для многих потенциальных путешественников.
Шоу змей - РИА Новости, 1920, 27.09.2019
27 сентября 2019, 08:00Туризм
Храм в пещере, "поющий" пляж и поцелуй кобры. Секреты отдыха в Таиланде
Согласно плану "Phuket First October", туриндустрия Пхукета будет импортировать вакцины через частные фирмы. Предположительно это будет китайская вакцина Sinovac, которая, как ожидается, может получить одобрение тайским регулирующим органом в феврале.
Вершина хребта Зюраткуль - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:00Туризм
Метеорит, заповедники и пельмени. Что смотреть и пробовать в Челябинске
По расчетам правительства Таиланда, в результате массовой вакцинации от коронавируса коллективный иммунитет в стране будет достигнут к 2022 году. Соответственно, Пхукет хочет провести прививочную кампанию среди первых.
Башкирские девушки в национальных костюмах - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 08:00Туризм
Бесценное золото и вкусный мед. Почему стоит ехать в Уфу
"Если нам придется ждать, мы не выживем", — заявил местным СМИ Пхукета Бхуммикитти Руктаенгама, президент туристической ассоциации Пхукета.
Более ранняя инициатива по открытию острова для иностранных посетителей, реализованная в октябре, должного интереса со стороны туристов не вызвала. Желающих отбывать двухнедельную изоляцию нашлось немного. В основном, на такой длительный карантин соглашались китайские гости.
Дом Севастьянова в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 08:00Туризм
Уральский Чикаго. На выходные — в Екатеринбург
 
ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмПхукет (остров)ТаиландВакцинация
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
02:38Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Лента новостейМолния