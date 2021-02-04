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Таиланд разрешит вакцинированным туристам отказаться от карантина

Таиланд разрешит вакцинированным туристам отказаться от карантина

Турбизнес популярного у отдыхающих тайского острова Пхукет на собственные средства готов вакцинировать местное население, чтобы получить разрешение на прием... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:29

2021-02-04T17:29

2021-02-04T17:29

туристы

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

пхукет (остров)

таиланд

вакцинация

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Турбизнес популярного у отдыхающих тайского острова Пхукет на собственные средства готов вакцинировать местное население, чтобы получить разрешение на прием путешественников хотя бы к будущему зимнему сезону, сообщает АТОР.Власти острова разрабатывают план перезапуска международного туризма с 1 октября 2021 года. Программа, которая получила название "Phuket First October", подразумевает частную вакцинацию от коронавируса 70 процентов (это 250 тысяч) жителей старше 18 лет, не дожидаясь решения правительства. Средства на эти цели готовы собрать более десятка бизнес-групп, Торговая палата и Туристическая ассоциация Пхукета. По замыслу предпринимателей, массовая вакцинация местных жителей позволит безопасно открыть регион для иностранных гостей, как только островное население добьется коллективного иммунитета.Кроме того, прививки дадут возможность отменить обязательный двухнедельный карантин, который является серьезным препятствием для многих потенциальных путешественников.Согласно плану "Phuket First October", туриндустрия Пхукета будет импортировать вакцины через частные фирмы. Предположительно это будет китайская вакцина Sinovac, которая, как ожидается, может получить одобрение тайским регулирующим органом в феврале.По расчетам правительства Таиланда, в результате массовой вакцинации от коронавируса коллективный иммунитет в стране будет достигнут к 2022 году. Соответственно, Пхукет хочет провести прививочную кампанию среди первых."Если нам придется ждать, мы не выживем", — заявил местным СМИ Пхукета Бхуммикитти Руктаенгама, президент туристической ассоциации Пхукета.Более ранняя инициатива по открытию острова для иностранных посетителей, реализованная в октябре, должного интереса со стороны туристов не вызвала. Желающих отбывать двухнедельную изоляцию нашлось немного. В основном, на такой длительный карантин соглашались китайские гости.

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https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

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https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

пхукет (остров)

таиланд

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туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, вакцинация