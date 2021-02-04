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Генерал СБУ предрек сжатие Украины до Киевского княжества

Генерал СБУ предрек сжатие Украины до Киевского княжества

Бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк предрек сжатие Украины до размеров Киевского княжества в случае принятия закона об особом статусе... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:02

2021-02-04T18:02

2021-02-04T19:20

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк предрек сжатие Украины до размеров Киевского княжества в случае принятия закона об особом статусе Донбасса. Об этом он рассказал в интервью ютьюб-каналу Drozdov.По словам генерала, если Киев согласится на федеративный статус Донбасса, такие же процессы начнутся и в западной части страны. "У нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее", — заявил Вовк.Он убежден, что это приведет к сжатию Украины до территории Чернигово-Киевского княжества.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. В ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года.В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть территории силовым путем. Полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что подобные инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев может выйти из "Минска-2" в одностороннем порядке.Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ призвал Киев прекратить саботаж договоренностей и не уклоняться от диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20201202/razval-1587412051.html

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