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Специалист объяснил, как сделать лучше мобильную связь на вашем телефоне
Специалист объяснил, как сделать лучше мобильную связь на вашем телефоне
Самый простой и очевидный способ — сменить оператора связи или выбрать телефон с двумя сим-картами, чтобы можно было переключать связь между ними, если зона... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T01:12
2021-02-04T01:12
станислав косарев
смартфоны
синергия
технологии
общество
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Определен способ улучшить мобильную связь на вашем телефоне
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Самый простой и очевидный способ — сменить оператора связи или выбрать телефон с двумя сим-картами, чтобы можно было переключать связь между ними, если зона покрытия одного оператора слабее, чем у другого в конкретном случае. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.По его словам, качество связи может ухудшаться из-за рельефа местности, плотности застройки или по мере увеличения расстояния до базовой станции. Не зависеть от этих условий не получится, но можно подключить другого оператора — вероятно, у него будет "лучше зона покрытия как раз в вашем случае". Кроме того, в ситуации с плохой связью нужно изменить настройки подключения к сети в телефоне, выбрав более старый стандарт."В настройках существует пункт, определяющий, к сети какого стандарта смартфон подключается в автоматическом режиме. Обычно гаджет последовательно присоединяется сначала к сетям поколения 4G, потом 3G и только потом — 2G. Если вы находитесь в месте, где сигнал 4G слаб или неустойчив, телефон зацепится за эту сеть и будет усиленно пытаться принимать и передавать данные, что в итоге выльется в постоянные обрывы связи, маленькую скорость, лишние потраченные нервы, а также ускоренный расход аккумулятора", — сказал Косарев.
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станислав косарев, смартфоны, синергия, технологии, общество

Специалист объяснил, как сделать лучше мобильную связь на вашем телефоне

01:12 04.02.2021
 
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
CC0 / Foundry /
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Самый простой и очевидный способ — сменить оператора связи или выбрать телефон с двумя сим-картами, чтобы можно было переключать связь между ними, если зона покрытия одного оператора слабее, чем у другого в конкретном случае. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
"Стабильность и качество связи, скорость мобильного интернета чаще всего зависят именно от зоны покрытия, обеспечиваемой базовыми станциями мобильного оператора и нагрузкой на них, гораздо реже — маркой мобильного телефона", — подчеркнул эксперт.
По его словам, качество связи может ухудшаться из-за рельефа местности, плотности застройки или по мере увеличения расстояния до базовой станции. Не зависеть от этих условий не получится, но можно подключить другого оператора — вероятно, у него будет "лучше зона покрытия как раз в вашем случае". Кроме того, в ситуации с плохой связью нужно изменить настройки подключения к сети в телефоне, выбрав более старый стандарт.
"В настройках существует пункт, определяющий, к сети какого стандарта смартфон подключается в автоматическом режиме. Обычно гаджет последовательно присоединяется сначала к сетям поколения 4G, потом 3G и только потом — 2G. Если вы находитесь в месте, где сигнал 4G слаб или неустойчив, телефон зацепится за эту сеть и будет усиленно пытаться принимать и передавать данные, что в итоге выльется в постоянные обрывы связи, маленькую скорость, лишние потраченные нервы, а также ускоренный расход аккумулятора", — сказал Косарев.
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Станислав КосаревСмартфоныСинергияТехнологииОбщество
 
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