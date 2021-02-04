https://ria.ru/20210204/svyaz-1595940398.html

Специалист объяснил, как сделать лучше мобильную связь на вашем телефоне

Специалист объяснил, как сделать лучше мобильную связь на вашем телефоне

Самый простой и очевидный способ — сменить оператора связи или выбрать телефон с двумя сим-картами, чтобы можно было переключать связь между ними, если зона... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T01:12

2021-02-04T01:12

2021-02-04T01:12

станислав косарев

смартфоны

синергия

технологии

общество

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Определен способ улучшить мобильную связь на вашем телефоне

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Самый простой и очевидный способ — сменить оператора связи или выбрать телефон с двумя сим-картами, чтобы можно было переключать связь между ними, если зона покрытия одного оператора слабее, чем у другого в конкретном случае. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.По его словам, качество связи может ухудшаться из-за рельефа местности, плотности застройки или по мере увеличения расстояния до базовой станции. Не зависеть от этих условий не получится, но можно подключить другого оператора — вероятно, у него будет "лучше зона покрытия как раз в вашем случае". Кроме того, в ситуации с плохой связью нужно изменить настройки подключения к сети в телефоне, выбрав более старый стандарт."В настройках существует пункт, определяющий, к сети какого стандарта смартфон подключается в автоматическом режиме. Обычно гаджет последовательно присоединяется сначала к сетям поколения 4G, потом 3G и только потом — 2G. Если вы находитесь в месте, где сигнал 4G слаб или неустойчив, телефон зацепится за эту сеть и будет усиленно пытаться принимать и передавать данные, что в итоге выльется в постоянные обрывы связи, маленькую скорость, лишние потраченные нервы, а также ускоренный расход аккумулятора", — сказал Косарев.

https://ria.ru/20210203/smartfon-1595809763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав косарев, смартфоны, синергия, технологии, общество