https://ria.ru/20210204/svpd-1596037634.html

МИД готов работать с новой администрацией США по спасению ядерной сделки

МИД готов работать с новой администрацией США по спасению ядерной сделки

Россия готова к взаимодействию с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявила в РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:06

2021-02-04T16:06

2021-02-04T16:11

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия готова к взаимодействию с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Мы готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения данной цели, а также конструктивному взаимодействию на этот счет с новой американской администрацией", - сказала Захарова на брифинге.Российский дипломат отметила при этом, что нынешние действия Тегерана по отказу от своих обязательств в рамках СВПД не выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия."Необходимо учитывать, что все проводимые Ираном на упомянутых площадках мероприятия осуществляются под плотным контролем со стороны МАГАТЭ и не выходят за рамки обязательств Тегерана по ДНЯО", - сказала Захарова.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/iran-1595297010.html

https://ria.ru/20210204/sdelka-1596004408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире