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МИД готов работать с новой администрацией США по спасению ядерной сделки
МИД готов работать с новой администрацией США по спасению ядерной сделки
Россия готова к взаимодействию с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявила в РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:06
2021-02-04T16:11
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия готова к взаимодействию с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Мы готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения данной цели, а также конструктивному взаимодействию на этот счет с новой американской администрацией", - сказала Захарова на брифинге.Российский дипломат отметила при этом, что нынешние действия Тегерана по отказу от своих обязательств в рамках СВПД не выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия."Необходимо учитывать, что все проводимые Ираном на упомянутых площадках мероприятия осуществляются под плотным контролем со стороны МАГАТЭ и не выходят за рамки обязательств Тегерана по ДНЯО", - сказала Захарова.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/iran-1595297010.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД готов работать с новой администрацией США по спасению ядерной сделки

16:06 04.02.2021 (обновлено: 16:11 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия готова к взаимодействию с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мы готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения данной цели, а также конструктивному взаимодействию на этот счет с новой американской администрацией", - сказала Захарова на брифинге.
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30 января, 19:04
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Российский дипломат отметила при этом, что нынешние действия Тегерана по отказу от своих обязательств в рамках СВПД не выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Необходимо учитывать, что все проводимые Ираном на упомянутых площадках мероприятия осуществляются под плотным контролем со стороны МАГАТЭ и не выходят за рамки обязательств Тегерана по ДНЯО", - сказала Захарова.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 13:36
Посол Ирана в России назвал условие возвращения США к ядерной сделке
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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