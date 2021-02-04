https://ria.ru/20210204/svaty-1595843513.html

Актриса из "Сватов" рассказала об отношениях с Федором Добронравовым

Актриса из "Сватов" рассказала об отношениях с Федором Добронравовым

Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", рассказала в сторис Instagram, какие отношения у нее сложились с одним из ключевых... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T01:01

2021-02-04T01:01

2021-02-04T01:01

коронавирус в россии

сваты (сериал)

коронавирус covid-19

анна кошмал

россия

даниил белых

федор добронравов

белоруссия

шоубиз

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", рассказала в сторис Instagram, какие отношения у нее сложились с одним из ключевых актеров Федором Добронравовым (он играл Ивана Будько).Один из пользователей поинтересовался у актрисы: "Какие у вас были отношения с Федором Добронравовым?"Кошмал снялась в пятом и шестом сезонах. Она играла повзрослевшую внучку главных героев: Ивана и Валентины Будько, а также Ольги и Юрия Ковалевых. В проект актриса пришла, когда ей было 16 лет, о чем Анна также рассказала подписчикам.Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В конце января прошлого года сообщалось, что съемки долгожданного седьмого сезона начались в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены. Недавно актер Даниил Белых (исполнитель роли Максима Ковалева) в беседе с подписчиками рассказал, что работа над "Сватами" "идет по плану", но дата выхода новых серий до сих пор неизвестна.Ожидается, что в предстоящем сезоне сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.

https://ria.ru/20201209/svaty-1588409684.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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