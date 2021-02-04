https://ria.ru/20210204/svaty-1595843513.html
Актриса из "Сватов" рассказала об отношениях с Федором Добронравовым
Актриса из "Сватов" рассказала об отношениях с Федором Добронравовым
Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", рассказала в сторис Instagram, какие отношения у нее сложились с одним из ключевых... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T01:01
2021-02-04T01:01
2021-02-04T01:01
коронавирус в россии
сваты (сериал)
коронавирус covid-19
анна кошмал
россия
даниил белых
федор добронравов
белоруссия
шоубиз
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", рассказала в сторис Instagram, какие отношения у нее сложились с одним из ключевых актеров Федором Добронравовым (он играл Ивана Будько).Один из пользователей поинтересовался у актрисы: "Какие у вас были отношения с Федором Добронравовым?"Кошмал снялась в пятом и шестом сезонах. Она играла повзрослевшую внучку главных героев: Ивана и Валентины Будько, а также Ольги и Юрия Ковалевых. В проект актриса пришла, когда ей было 16 лет, о чем Анна также рассказала подписчикам.Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В конце января прошлого года сообщалось, что съемки долгожданного седьмого сезона начались в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены. Недавно актер Даниил Белых (исполнитель роли Максима Ковалева) в беседе с подписчиками рассказал, что работа над "Сватами" "идет по плану", но дата выхода новых серий до сих пор неизвестна.Ожидается, что в предстоящем сезоне сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.
https://ria.ru/20201209/svaty-1588409684.html
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коронавирус в россии, сваты (сериал), коронавирус covid-19, анна кошмал, россия, даниил белых, федор добронравов, белоруссия, кино и сериалы, знаменитости, звезды
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", рассказала в сторис Instagram, какие отношения у нее сложились с одним из ключевых актеров Федором Добронравовым (он играл Ивана Будько).
Один из пользователей поинтересовался у актрисы: "Какие у вас были отношения с Федором Добронравовым?"
"Чудесные", — ответила Кошмал, приложив видео, на котором они вместе с Добронравовым исполняют в машине композицию "Падают снежинки" — финальную песню из шестого сезона сериала.
Кошмал снялась в пятом и шестом сезонах. Она играла повзрослевшую внучку главных героев: Ивана и Валентины Будько, а также Ольги и Юрия Ковалевых. В проект актриса пришла, когда ей было 16 лет, о чем Анна также рассказала подписчикам.
Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В конце января прошлого года сообщалось, что съемки долгожданного седьмого сезона начались в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.
Недавно актер Даниил Белых (исполнитель роли Максима Ковалева) в беседе с подписчиками рассказал
, что работа над "Сватами" "идет по плану", но дата выхода новых серий до сих пор неизвестна.
Ожидается, что в предстоящем сезоне сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.