https://ria.ru/20210204/suvorov-1595957207.html

Мединский назвал настоящий рост генералиссимуса Суворова

Мединский назвал настоящий рост генералиссимуса Суворова

Рост российского генералиссимуса Александра Суворова, по самым последним данным, составлял 177 сантиметров, он был высоким для своей эпохи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:30

2021-02-04T09:30

2021-02-04T09:30

россия

александр суворов

владимир мединский

общество

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Рост российского генералиссимуса Александра Суворова, по самым последним данным, составлял 177 сантиметров, он был высоким для своей эпохи, сообщил РИА Новости помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Ранее в исторической традиции прочно укрепился миф о том, что знаменитый полководец был маленького роста и слабого телосложения. Значения его роста в разных источниках обычно указываются в районе 160-165 - максимум до 170 сантиметров."По самым последним исследованиям, в том числе учитывающим размер и вес трости Суворова, рост генералиссимуса составлял 177 сантиметров, что очень много для того времени. Также Суворов не был слабого телосложения, это тоже миф, он просто был стройный и сухощавый", - сказал Мединский.По статистике средний рост солдата того времени составлял 160-165 сантиметров, таким образом легендарный военачальник в среднем был на голову выше своих подчиненных.Трость Суворова, с которой хромающий полководец ходил во время своей опалы в селе Кончанском, в настоящее время представлена в экспозиции Музея военной формы в Москве. По данным музея, длина трости составляет 89 сантиметров и весит она довольно много – 589 грамм.В экспозиции музея, посвященной Суворову, также собраны его ордена и награды, редкие документы, включая грамоты Екатерины II, ключи от захваченных им городов и крепостей, военная форма, посмертная маска генералиссимуса и другие предметы.Музей военной формы был открыт в Москве 12 декабря 2019 года. Проект инициирован Российским военно-историческим обществом, его цель – сохранение и популяризация отечественных традиций военной службы.

https://ria.ru/20201124/suvorov-1585920716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, александр суворов, владимир мединский, общество