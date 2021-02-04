https://ria.ru/20210204/sud-1595977428.html

Конституционный суд решил отказаться от практики amicus curiae

Конституционный суд решил отказаться от практики amicus curiae

Конституционный суд удалил из регламента параграф о сторонних правовых материалах, сообщил РБК. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:38

2021-02-04T11:38

2021-02-04T14:10

россия

конституционный суд рф

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Конституционный суд удалил из регламента параграф о сторонних правовых материалах, сообщил РБК.Речь идет о процессуальном институте amicus curiae, позволяющем лицам, не участвующим в споре, направлять в суд свою позицию по общественно значимым делам.Как объяснили в пресс-службе КС, в некоторых случаях положение о "друзьях суда" провоцировало авторов на ненаучную и "порой переходящую в политическую плоскость" аргументацию, что имело негативные последствия. Тем не менее в суде заверили, что авторитетные исследования, содержащие важную для разбирательства информацию, не будут "выброшены в корзину".Институт "друзей суда" включили в регламент КС в 2017 году. Положение о нем предусматривало, что научные и общественные организации могли отправить свое заключение по делу судье, а тот имел право приобщить документ к делу.

https://ria.ru/20201117/sudy-1584921432.html

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