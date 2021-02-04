https://ria.ru/20210204/sud-1595977428.html
Конституционный суд решил отказаться от практики amicus curiae
Конституционный суд решил отказаться от практики amicus curiae
Конституционный суд удалил из регламента параграф о сторонних правовых материалах, сообщил РБК. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:38
2021-02-04T11:38
2021-02-04T14:10
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конституционный суд рф
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Конституционный суд удалил из регламента параграф о сторонних правовых материалах, сообщил РБК.Речь идет о процессуальном институте amicus curiae, позволяющем лицам, не участвующим в споре, направлять в суд свою позицию по общественно значимым делам.Как объяснили в пресс-службе КС, в некоторых случаях положение о "друзьях суда" провоцировало авторов на ненаучную и "порой переходящую в политическую плоскость" аргументацию, что имело негативные последствия. Тем не менее в суде заверили, что авторитетные исследования, содержащие важную для разбирательства информацию, не будут "выброшены в корзину".Институт "друзей суда" включили в регламент КС в 2017 году. Положение о нем предусматривало, что научные и общественные организации могли отправить свое заключение по делу судье, а тот имел право приобщить документ к делу.
https://ria.ru/20201117/sudy-1584921432.html
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россия, конституционный суд рф, общество
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Конституционный суд
удалил из регламента параграф о сторонних правовых материалах, сообщил РБК
.
Речь идет о процессуальном институте amicus curiae, позволяющем лицам, не участвующим в споре, направлять в суд свою позицию по общественно значимым делам.
Как объяснили в пресс-службе КС, в некоторых случаях положение о "друзьях суда" провоцировало авторов на ненаучную и "порой переходящую в политическую плоскость" аргументацию, что имело негативные последствия. Тем не менее в суде заверили, что авторитетные исследования, содержащие важную для разбирательства информацию, не будут "выброшены в корзину".
"Судьи в любом случае изучают при подготовке дела к рассмотрению зарубежную и международную практику, актуальные научные публикации, и такая обобщенная информация может быть им подспорьем", — говорится в заявлении.
Институт "друзей суда" включили в регламент КС в 2017 году. Положение о нем предусматривало, что научные и общественные организации могли отправить свое заключение по делу судье, а тот имел право приобщить документ к делу.