Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/sud-1595964145.html
Под Самарой будут судить воспитательницу, обвиняемую в смерти ребенка
Под Самарой будут судить воспитательницу, обвиняемую в смерти ребенка
Воспитательница детского сада в Самарской области предстанет перед судом по обвинению в гибели четырехлетнего мальчика, поперхнувшегося деталью конструктора,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:22
2021-02-04T10:22
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Воспитательница детского сада в Самарской области предстанет перед судом по обвинению в гибели четырехлетнего мальчика, поперхнувшегося деталью конструктора, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ."Завершено расследование уголовного дела воспитателя дошкольной группы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Дело направлено в федеральный суд Борского района Самарской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Наказание за указанное преступление предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на тот же срок.Инцидент произошел 15 октября 2020 года в детском саду одного из сел Борского района. Мальчик поперхнулся деталью от конструктора, спасти его не удалось. По версии следствия, смерть наступила из-за того, что обвиняемая не уделила должного внимания ребенку.
https://ria.ru/20210201/izbienie-1595589044.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самарская область, происшествия

Под Самарой будут судить воспитательницу, обвиняемую в смерти ребенка

10:22 04.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Воспитательница детского сада в Самарской области предстанет перед судом по обвинению в гибели четырехлетнего мальчика, поперхнувшегося деталью конструктора, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Завершено расследование уголовного дела воспитателя дошкольной группы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Дело направлено в федеральный суд Борского района Самарской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Наказание за указанное преступление предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на тот же срок.
Инцидент произошел 15 октября 2020 года в детском саду одного из сел Борского района. Мальчик поперхнулся деталью от конструктора, спасти его не удалось. По версии следствия, смерть наступила из-за того, что обвиняемая не уделила должного внимания ребенку.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 21:57
В избиении ребенка под Рязанью обвинили его мать
 
Самарская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы
14:53Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках
14:51МВД не планирует перевозить задержанных на акциях за пределы Москвы
14:51Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана
14:51Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
Лента новостейМолния