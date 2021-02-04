https://ria.ru/20210204/sud-1595964145.html

Под Самарой будут судить воспитательницу, обвиняемую в смерти ребенка

Под Самарой будут судить воспитательницу, обвиняемую в смерти ребенка

Воспитательница детского сада в Самарской области предстанет перед судом по обвинению в гибели четырехлетнего мальчика, поперхнувшегося деталью конструктора,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:22

2021-02-04T10:22

2021-02-04T10:22

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Воспитательница детского сада в Самарской области предстанет перед судом по обвинению в гибели четырехлетнего мальчика, поперхнувшегося деталью конструктора, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ."Завершено расследование уголовного дела воспитателя дошкольной группы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Дело направлено в федеральный суд Борского района Самарской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Наказание за указанное преступление предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на тот же срок.Инцидент произошел 15 октября 2020 года в детском саду одного из сел Борского района. Мальчик поперхнулся деталью от конструктора, спасти его не удалось. По версии следствия, смерть наступила из-за того, что обвиняемая не уделила должного внимания ребенку.

https://ria.ru/20210201/izbienie-1595589044.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, происшествия