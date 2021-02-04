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Под Самарой будут судить воспитательницу, обвиняемую в смерти ребенка
Под Самарой будут судить воспитательницу, обвиняемую в смерти ребенка
Воспитательница детского сада в Самарской области предстанет перед судом по обвинению в гибели четырехлетнего мальчика, поперхнувшегося деталью конструктора,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:22
2021-02-04T10:22
2021-02-04T10:22
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Воспитательница детского сада в Самарской области предстанет перед судом по обвинению в гибели четырехлетнего мальчика, поперхнувшегося деталью конструктора, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ."Завершено расследование уголовного дела воспитателя дошкольной группы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Дело направлено в федеральный суд Борского района Самарской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Наказание за указанное преступление предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на тот же срок.Инцидент произошел 15 октября 2020 года в детском саду одного из сел Борского района. Мальчик поперхнулся деталью от конструктора, спасти его не удалось. По версии следствия, смерть наступила из-за того, что обвиняемая не уделила должного внимания ребенку.
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самарская область, происшествия
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Воспитательница детского сада в Самарской области
предстанет перед судом по обвинению в гибели четырехлетнего мальчика, поперхнувшегося деталью конструктора, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Завершено расследование уголовного дела воспитателя дошкольной группы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Дело направлено в федеральный суд Борского района Самарской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Наказание за указанное преступление предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на тот же срок.
Инцидент произошел 15 октября 2020 года в детском саду одного из сел Борского района. Мальчик поперхнулся деталью от конструктора, спасти его не удалось. По версии следствия, смерть наступила из-за того, что обвиняемая не уделила должного внимания ребенку.