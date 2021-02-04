https://ria.ru/20210204/sud-1595953403.html
Суд удовлетворил иск об изъятии участка у общины Виссариона
Суд удовлетворил иск об изъятии участка у общины Виссариона
Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной общиной... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T08:40
2021-02-04T08:40
2021-02-04T08:40
религия и мировоззрение
религия
россия
красноярский краевой суд
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каратузский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), говорится в материалах дела на сайте суда.Как сообщалось ранее, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для религиозной деятельности. Однако истец выявил факты использования участка с нарушением условий договора - в частности, размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для религиозной деятельности, захламление отходами. В начале декабря прошлого года заседание по делу было отложено до 15 января."Иск удовлетворить полностью", - говорится в материалах картотеки суда."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
https://ria.ru/20201123/vissarion--1585980160.html
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Падение лжехриста: задержаны лидеры секты "Церковь последнего завета"
Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, известный под именем Виссарион, а также его ближайшие соратники задержаны в Курагинском районе Красноярского края. Им инкриминируют психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью и привлечение денег участников секты. Сам основоположник "Города Солнца" все обвинения отрицает. Община Виссариона существует чуть менее 30 лет. Сергей Тороп провозгласил себя новым мессией, реинкарнацией Христа. Вместе с последователями он в 90-х годах обосновался в Красноярском крае, организовав там эко-поселения.
2021-02-04T08:40
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религия, россия, красноярский краевой суд, красноярский край, каратузский район, происшествия